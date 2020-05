Lâm Đồng: Triệt phá điểm đá gà trong rẫy cà phê

Để tránh cơ quan công an, các nghi can rủ nhau lên một căn chòi trên đồi trong rẫy cà phê của người dân để tổ chức đá gà ăn tiền.

Căn chòi trên rẫy cà phê, nơi các nghi can tổ chức đá gà ăn tiền ẢNH: G.B Sau thời gian theo dõi, trưa 23.5, Công an H.Đức Trọng (Lâm Đồng) phối hợp Công an xã Liên Hiệp (H.Đức Trọng) bắt quả tang 19 người đang tổ chức đá gà ăn tiền tại một căn chòi trên đồi, nằm trong rẫy cà phê của ông Ng.V.Tr. (56 tuổi, trú xã Liên Hiệp).

Cơ quan công an tạm giữ 19 người, 5 con gà đá và hơn 56 triệu đồng thu giữ trên người các nghi can. Ngoài ra, công an còn thu giữ 20 xe máy.

Căn chòi này ông Tr. dùng để chứa dụng cụ làm vườn, các nghi can vào tổ chức đá gà ăn tiền nhưng ông Tr. không biết và cũng không có mặt vào thời điểm công an bắt quả tang.

Những người tham gia đá gà ăn thua bằng tiền bị bắt quả tang ẢNH: G.B

Tang vật tại tụ điểm đá gà ăn tiền ẢNH: G.B

Tại cơ quan công an, bước đầu các nghi can khai nhận đã tham gia đá gà ăn tiền với nhau. Khi bị công an bắt quả tang, các nghi can vừa đá xong trận 1 và đang đối chiếu từng cặp với nhau để đá tiếp.

Theo Công an H.Đức Trọng, tụ điểm đá gà này vừa manh nha hình thành từ chiều 22.5. Sáng 23.5, sau khi uống cà phê, những nghi can rủ nhau vào tụ điểm này để đá gà ăn tiền thì bị công an bắt quả tang.

Nơi tổ chức đá gà là một căn chòi trên đồi trong rẫy cà phê ẢNH: G.B

Công an H.Đức Trọng đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ hành vi của những người tham gia đá gà ăn tiền để củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định.