Công an huyện Chư Pah phá án đạt gần 84%

(GLO)- Đại hội Đảng bộ Công an huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai diễn ra trong 2 ngày 21 và 22-5, với sự có mặt của 111 đại biểu.

Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện Chư Pah lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt. Ảnh: Hà Phương

Kiểm điểm nhiệm kỳ qua, đại hội đánh giá Đảng bộ đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Pah và sự phối hợp của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đã thụ lý 143 vụ phạm pháp hình sự, 14 vụ ma túy ( giảm 59 vụ so với cùng kỳ); khởi tố điều tra 187 vụ, 291 bị can. Điều tra làm rõ 120/143 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 83,92%. Tỷ lệ điều tra khám phá án bình quân hàng năm đạt gần 84%. Công tác bắt, giam giữ, xử lý đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để oan sai, sót lọt đối tượng. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng triển khai đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội gắn với cải cách hành chính được đẩy mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có sự đổi mới với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, được cấp trên ghi nhận và đánh giá cao. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Công an huyện Chư Pah đã kết nạp 31 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên 111 đảng viên. Trong 4 năm (2015-2019), Đảng bộ Công an huyện đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.

Nhiệm kỳ 2020-2025, với phương châm: “Kỷ cương, đổi mới, vững mạnh, phát triển”, Đảng bộ Công an huyện Chư Pah quyết tâm phấn đấu và hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội huyện nhà. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác. Nâng cao nghiệp vụ cơ bản, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ nhiệm vụ công tác. Xây dựng tổ chức đảng, lực lượng Công an huyện và Công an xã trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ. Hàng năm, phấn đấu tỷ lệ điều tra các loại án đạt 79% trở lên. Trong nhiệm kỳ kết nạp từ 20 đảng viên trở lên, phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có từ 80% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 6 đồng chí; đồng chí Nguyễn Duy Anh được bầu giữ chức Bí thư và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên gồm 10 đồng chí.