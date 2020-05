Clip 'phượt thủ đuổi theo, ném đá xe khách 16 chỗ gây xôn xao cộng đồng mạng

Cơ quan chức năng H.Di Linh (Lâm Đồng), đang xác minh làm rõ vụ việc một nhóm 'phượt thủ' đuổi theo, ném đá xe khách 16 chỗ.

Sáng 8.5, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã vào cuộc xác minh, làm rõ nội dung đoạn clip vừa xuất hiện, gây xôn xao trên mạng xã hội khi một nhóm “phượt thủ” chạy xe máy, dùng đá tấn công một xe ô tô khách 16 chỗ, trên địa bàn H.Di Linh (Lâm Đồng).

Qua xác minh của cơ quan công an, vụ việc trong đoạn clip này xảy ra từ cuối tháng 12.2019.

Nhóm "phượt thủ" ném đá xe khách. ẢNH CẮT TỪ CLIP

Theo đó, vào chiều 7.5, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh xe ô tô khách 16 chỗ BS 49D-002.29 lưu thông theo hướng TP.Đà Lạt-TP.HCM, bị một nhóm “phượt thủ” rượt đuổi, dùng gạch đá, vật cứng liên tục ném vào cửa kính xe khách.

Clip còn cho thấy, mặc dù 1 lốp sau xe khách bị vỡ khiến khói đen bốc nghi ngút, chiếc xe khách vẫn chạy, chao đảo để tránh gạch đá của nhóm “phượt thủ”.

Biển số xe của nhóm phượt thủ ở TP.HCM

Theo đại diện Phòng CSGT Công an Lâm Đồng, qua xác minh ban đầu, vụ việc trên xảy ra vào cuối tháng 12.2019 (dịp Tết dương lịch 2020), trên Quốc lộ 20, đoạn qua địa phận xã Liên Đầm, H.Di Linh. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an H.Di Linh đã có mặt phối hợp với lực lượng CSGT Công an Lâm Đồng đóng tại H.Di Linh để xác minh, giải quyết vụ việc.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến việc nhóm “phượt thủ” rượt đuổi, dùng gạch đá, vật cứng tấn công xe khách 16 chỗ trên là do trước đó, xe khách này đã xảy ra va quệt giao thông nhưng vẫn tiếp tục bỏ chạy khỏi hiện trường.

Trong khi đó, theo Công an H.Di Linh, sau khi vụ việc này xảy ra, đơn vị đã giao Đội Cảnh sát Hình sự vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ. Ban đầu, Đội Cảnh sát hình sự đã lập hồ sơ để làm căn cứ tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, đang dừng lại ở việc định giá thiệt hại của xe khách bị ném đá, nhưng chưa rõ những người gây ra vụ việc.

“Clip về vụ việc này xuất hiện trên mạng xã hội đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Tuy vụ việc đã xảy ra hơn 4 tháng, nhưng clip này là bằng chứng quan trọng để đơn vị có cơ sở xác minh, xử lý những người liên quan. Hiện, đơn vị đã nắm được các biển số xe máy mà nhóm “phượt thủ” dùng gạch đá ném vào ô tô khách ở TP.HCM. Đơn vị đã báo cáo vụ việc tới Công an Lâm Đồng và tiếp tục phối hợp với Công an TP.HCM để xác minh làm rõ những người ném đá xe khách và xử lý theo quy định”, một lãnh đạo Công an H.Di Linh thông tin.