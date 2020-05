Cháy lớn tại kho chứa hóa chất ở Đắk Lắk

Sáng 8-5, các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy lớn thiêu rụi hoàn toàn một kho chứa hóa chất của một hộ dân ở huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

Cột khói vụ cháy bốc cao tới 100m.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 16 giờ, ngày 7-5. Theo thông tin ban đầu, kho chứa hóa chất này là của gia đình ông Phan Văn Năm, 47 tuổi, trú ở thôn 5, xã Ea Đar, huyện Ea Kar. Trong kho chủ yếu chứa các chất dễ cháy như sơn PU, xăng thơm để sản xuất nước sơn… Vào thời điểm này, Đắk Lắk đang trong những ngày khô hạn, thời tiết hanh khô, kết hợp với trong kho toàn chất dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát nhanh chóng, cột khói cao cả 100m, nhiều tiếng nổ rất lớn được phát từ đám cháy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Ea Kar phối hợp với phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Đắk Lắk đã cử hơn 100 cán bộ, chiến sĩ cùng sáu xe chữa cháy nhanh chóng tiếp cận hiện trường tham gia công tác cứu hỏa. Sau gần hai giờ đồng hồ thì đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các hộ dân chung quanh. Tuy nhiên, toàn bộ tài sản trong kho xưởng 240m2 đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Rất may, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Hiện, các đơn vị chức năng đang khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân của vụ hỏa hoạn.