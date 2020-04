Gây oan sai, hơn 10 cán bộ bị tố cáo

Người bị bắt giam và tuyên phạt tù oan sai đã làm đơn tố cáo 10 cán bộ thuộc các cơ quan tiến hành tố tụng

Nguồn tin của Báo Người Lao Động ngày 7-4 cho biết Phòng Điều tra tội phạm xảy ra tại các tỉnh Tây Nguyên (gọi tắt là Phòng 9 - Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao) đã tiếp nhận đơn và vào cuộc làm rõ đơn tố cáo nhiều cán bộ thuộc các cơ quan tiến hành tố tụng tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.

Ông Nguyễn Văn Võ và bà Nguyễn Thị Thưởng sau khi được đình chỉ điều tra - Ảnh: Cao Nguyên

Trước đó, vợ chồng ông Nguyễn Văn Võ - bà Nguyễn Thị Thưởng (ngụ huyện Tuy Đức) đã gửi đơn tới nhiều cơ quan tỉnh Đắk Nông, tố cáo đích danh hơn 10 cán bộ thuộc các cơ quan tiến hành tố tụng của huyện Tuy Đức vì cho rằng có hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp, gây oan sai. Sau khi tiếp nhận đơn, phần lớn các cơ quan này đã chuyển đơn tới Phòng 9 - Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao để giải quyết theo thẩm quyền.

Theo đơn, những người bị tố cáo gồm 5 cán bộ, lãnh đạo của Công an huyện Tuy Đức; 4 cán bộ, lãnh đạo VKSND Tuy Đức, 4 cán bộ, lãnh đạo TAND huyện Tuy Đức và hội thẩm nhân dân (tại thời điểm xảy ra vụ việc).

Trong đơn tố cáo, vợ chồng ông Nguyễn Văn Võ cho rằng những người thi hành công vụ trong vụ án đã cố tình hình sự hóa tranh chấp dân sự gây ra hàm oan, xâm phạm đến quyền tự do, làm thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản, tinh thần, danh dự, uy tín của vợ chồng ông.

Liên quan đến vụ việc, chị Nguyễn Thị Thi (con ông Võ) cho biết gia đình đã nhận được thông báo tạm dừng buổi xin lỗi công khai và phục hồi danh dự cho cha mẹ chị. Theo TAND huyện Tuy Đức, dự kiến 8 giờ 30 phút ngày 10-4, tại Hội trường UBND xã Đắk Búk So, TAND huyện Tuy Đức sẽ tổ chức xin lỗi và cải chính công khai, phục hồi danh dự đối với ông Võ - bà Thưởng. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và tỉnh Đắk Nông nên đơn vị này sẽ tạm dừng tổ chức xin lỗi.

Như Báo Người Lao Động phản ánh, năm 2008, vợ chồng ông Võ bán cho bà Đoàn Thị Huệ và bà Vũ Thị Hằng 400 m2 đất với giá 100 triệu đồng. Năm 2016, bà Huệ yêu cầu vợ chồng ông Võ ký thủ tục sang tên nhưng cho người khác là Nguyễn Văn Cương. Vì không giao dịch với ông Cương nên vợ chồng ông Võ từ chối. Bà Hằng, bà Huệ khởi kiện dân sự nhưng ông Phạm Văn Quân, Thẩm phán TAND huyện Tuy Đức, cho rằng vợ chồng ông Võ có dấu hiệu phạm tội hình sự nên ký quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, giao công an điều tra.

Sau đó, ông Võ bị khởi tố, bắt tạm giam 7 tháng và bị tuyên phạt 2 năm tù, bà Thưởng bị tuyên phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Ngày 4-1-2019, TAND tỉnh Đắk Nông xử phúc thẩm và tuyên hủy toàn bộ bản án để điều tra lại. Sau gần 9 tháng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức không tìm ra chứng cứ chứng minh được hành vi phạm tội của các bị can nên đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với vợ chồng ông Võ.