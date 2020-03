Phát hiện trung tâm tổ chức thi ngoại ngữ "chui" ở Đắk Lắk

Mặc dù Bộ GD-ĐT đã bãi bỏ việc tổ chức học, thi chứng chỉ ngoại ngữ nhưng các trung tâm vẫn tổ chức thi "bao đậu".

Sáng 16-3, một lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang hoàn tất hồ sơ để xử lý 2 trung tâm đào tạo chứng chỉ Ngoại ngữ - Tin học do một số sai phạm.

Lực lượng công an bắt quả tang trung tâm tổ chức thi "chui"

Trước đó, ngày 14-3, một tổ công tác của Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành kiểm tra Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Tân Việt Mỹ (số 553 đường Lê Duẫn, phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Tại đây, lực lượng công an phát hiện trung tâm đang tổ chức cho 16 học viên thi chứng chỉ ngoại ngữ "chui".

Một học viên cho biết mới đây, chị tới đăng ký thi chứng chỉ ngoại ngữ tại trung tâm với 1,3 triệu đồng và không phải học hành gì cả, được bao đậu.

Bước đầu, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Đắk đã làm rõ, cả 16 học viên này đã liên hệ với Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Khánh Trường (phường Ea Tam), do ông Nguyễn Khánh Trình làm chủ để được học và thi chứng chỉ ngoại ngữ. Sau khi thu mỗi học viên 1,3 triệu đồng, ông Trình móc nối với Trung tâm Tân Việt Mỹ để tổ chức thi "chui". Mỗi học viên ông Trình được hưởng hoa hồng 300.000 đồng.

Điều đáng nói nữa là trước đó, ngày 6-2, Trung tâm Tân Việt Mỹ đã bị Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra, bắt quả tang khi đang tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ "chui" cho 32 người.

Trước đó, ngày 26-11-2019, Bộ GD-ĐT ban hành thông tư số 20 bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên. Thông tư số 20 có hiệu lực từ ngày 15-1-2020.