Hàng chục học sinh 2 trường mang hung khí hẹn nhau hỗn chiến trong đêm

Sáng ngày 6/1, Trung tá Nguyễn Công An, Phó trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa bàn giao 29 đối tượng là học sinh cấp 3 trên địa bàn cho Công an phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột xử lý.



Thượng tá Tuấn thông tin, nhóm học sinh này là của 2 trường TPHT Chu Văn An và THPT Buôn Ma Thuột. “Vụ việc xảy ra bắt nguồn từ việc một học sinh trường THPT Buôn Ma Thuột vay một học sinh trường THPT Chu Văn An 700 ngàn, nhưng không trả, dẫn đến mâu thuẫn rồi gọi thêm bạn bè hẹn nhau ra khu vực Metro (cũ), phường Tân An để đòi nợ, gây rối. Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã biết tin, phối hợp cảnh sát cơ động Công an tỉnh ngăn chặn kịp thời” – Thượng tá Tuấn nói.





Công an làm việc với nhóm hoc sinh





Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h30 tối 5/1, tại khu vực siêu thị Metro (cũ), phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột có rất đông thanh thiếu niên đang tụ tập tập, mang theo hung khí để chuẩn bị hỗn chiến.







Công an đưa nhóm học sinh về Công an phường





Lực lượng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng Công an phường Tân An và Công an TP Buôn Ma Thuột vây ráp, bắt giữ 29 đối tượng. Tại hiện trường, lực lượng Công an cũng đã thu giữ nhiều hung khí như: gậy bóng chày, dao Thái Lan, côn nhị khúc, mã tấu…cùng gần 30 chiếc xe máy độ chế do các đối tượng bỏ lại.



Ngay sau khi bị bắt giữ, các đối tượng này đã được đưa đi test ma túy trong đêm. “Qua đấu tranh ban đầu, hầu hết các đối tượng bị bắt giữ đang ở lứa tuổi học sinh THPT, trong đó có nhiều đối tượng là học sinh của Trường THPT Buôn Ma Thuột. Sau khi tiến hành xong phần test ma túy, đơn vị sẽ bàn giao các đối tượng cho Công an phường Tân An điều tra, làm rõ theo thẩm quyền”, Trung tá An thông tin thêm.





