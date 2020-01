Đắk Nông: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng tuyên truyền chống Nhà nước

Từ đầu năm 2018 đến tháng 6/2019, đối tượng Đinh Văn Phú đã sử dụng facebook để đăng tải các bài viết và phát trực tiếp tuyên truyền nhiều nội dung nói xấu Đảng, Nhà nước.





Ngày 9/1, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết, cơ quan chức năng đã công bố các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Đinh Văn Phú (sinh năm 1973), trú tại thôn 2, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp (tỉnh Đắk Nông) về hành vi tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015.



Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2018 đến tháng 6/2019, Đinh Văn Phú sử dụng các trang facebook của mình như "Jimy Nguyễn," "Vinh Nguyễn Jimy," "Nguyễn Vinh"… để đăng tải các bài viết và phát trực tiếp (livestreams) hoặc chia sẻ các bài viết, tham gia các buổi phát trực tiếp do các đối tượng khác tổ chức để tuyên truyền nhiều nội dung nói xấu Đảng, Nhà nước; kêu gọi biểu tình, kích động bạo loạn, gây rối.



Theo xác định của Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Đắk Nông) từ ngày 17/4/2018 đến ngày 7/6/2018, Phú đã tham gia 28 lần livestream cá nhân hoặc các buổi livestream do các đối tượng khác tổ chức với nội dung nói xấu Đảng, Nhà nước, kêu gọi biểu tình, kích động bạo loạn, gây rắc rối trên các trang facebook của mình.



Nội dung các lần livestream này được cơ quan chức năng giám định là những thông tin có nội dung xuyên tạc, bịa đặt về tình hình chính trị, xã hội ở Việt Nam và các sự kiện lịch sử của đất nước; có mục đích xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các nội dung này có tác động tiêu cực đến nhận thức và tư tưởng của người xem.



Ngoài ra, ngày 10/6/2018, Đinh Văn Phú cùng Dương Thị Lanh (sinh năm 1983, trú tại thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp) và một số đối tượng khác trú tại Đắk Nông tham gia biểu tình tại Thành phố Hồ Chí Minh với mục đích phản đối Luật An ninh mạng, Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt…



Phú đã bị Công an Quận Bình Tân xử phạt vi phạm hành chính 750.000 đồng về hành vi tụ tập đông người, gây mất trật tự công cộng.



Vừa qua, Dương Thị Lanh đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông tuyên phạt 8 năm tù về tội "Phát tán thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo Ngọc Minh (TTXVN/Vietnam+)