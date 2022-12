Vụ "quái xế" càn quấy ở hàng thông trăm tuổi: Cơ quan Công an xác định 8 đối tượng

(GLO)- Như Báo Gia Lai đã đưa tin, thời gian gần đây, tại hàng thông trăm tuổi (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) xuất hiện một số thanh niên điều khiển xe máy càn quấy gây mất trật tự an toàn giao thông. Ngay sau khi nắm được vụ việc, Công an huyện Chư Păh phối hợp cùng các lực lượng liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ nhiều đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.





Ngày 27-11, một hướng dẫn viên du lịch đã đăng tải lên mạng xã hội Facebook một số hình ảnh về nhóm thanh-thiếu niên (hầu hết là người dân tộc thiểu số) không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy độ chế nẹt pô gây ồn ào con đường chạy giữa hàng thông trăm tuổi. Nhóm thanh niên này còn tổ chức đua kéo, “bốc đầu” gây nguy hiểm cho người đi đường cũng như du khách. Hình ảnh này đã để lại ấn tượng xấu cho du lịch Gia Lai, khiến du khách lo sợ, ngán ngẩm. Nhiều người đã bày tỏ sự bức xúc và mong muốn lực lượng chức năng xử lý nghiêm các đối tượng gây rối, trả lại không gian yên bình cho địa điểm du lịch nổi tiếng này.

Công an huyện Chư Păh làm việc với 1 thanh niên càn quấy gây mất trật tự tại hàng thông trăm tuổi. Ảnh: Văn Ngọc





Nắm được thông tin trên, UBND huyện Chư Păh đã chỉ đạo Công an huyện khẩn trương vào cuộc. Theo đó, từ những hình ảnh người dân cung cấp, Công an huyện Chư Păh, Công an xã Nghĩa Hưng phối hợp cùng Công an các xã Biển Hồ, Tân Sơn (TP. Pleiku) xác minh số đối tượng càn quấy gây mất trật tự.



Thiếu tá Trương Thị Cẩm Dung-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Chư Păh) cho hay: Quá trình xác minh gặp không ít khó khăn vì thông tin khá ít ỏi, hầu hết các đối tượng tụ tập đua xe, càn quấy đều ở địa phương khác đến. Một số đối tượng khi biết bị truy tìm đã đưa phương tiện đi bán hoặc cất giấu ở nhà người quen. Đặc biệt, các thanh niên này hầu hết được gia đình nuông chiều, bao che. Khi lực lượng chức năng đến mời làm việc thì gia đình không hợp tác hoặc khai báo quanh co, thiếu trung thực.



Tuy nhiên, lực lượng Công an đã kiên quyết đấu tranh để làm rõ nhóm thanh niên trên. Đến ngày 1-12, Công an huyện Chư Păh đã làm việc với 8 thanh niên có liên quan, đều là người dân tộc thiểu số ở độ tuổi từ 18 đến 25. Trong đó có 6 người ở xã Tân Sơn, 1 người ở xã Biển Hồ và 1 người ở huyện Chư Păh. Trong số này, 6 người không có giấy phép lái xe. Lực lượng Công an đã tạm giữ 7 mô tô độ chế pô, bánh xe, không có gương chiếu hậu…



Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã rủ nhau tụ tập để điều khiển xe bốc đầu, rú ga và đua kéo. “Các thanh niên này nhận thức còn khá kém khi chỉ nghĩ đi cho vui, không ý thức được việc chạy xe càn quấy sẽ gây nguy hiểm cho mình và xã hội, ảnh hưởng đến hình ảnh địa điểm du lịch. Đơn vị đang tiếp tục xác minh để tìm đầy đủ số thanh niên có hành vi càn quấy; đồng thời, phối hợp với các xã của TP. Pleiku tiến hành quản lý, giáo dục, răn đe và củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định. Thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường lực lượng đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự ở khu vực hàng thông trăm tuổi, không để tái diễn tình trạng này, nhất là vào dịp cuối tuần”-Thiếu tá Dung thông tin.



Là người tham gia điều khiển mô tô “bốc đầu” tại khu vực hàng thông trăm tuổi, Viênh (SN 2003, trú tại làng Têng 2, xã Tân Sơn) tỏ ra rất ân hận về hành vi của mình. “Hôm đó, tôi ra hàng thông uống nước cùng vài người bạn. Sau thấy có mấy thanh niên chạy xe đua kéo nên tôi cũng tham gia cho vui chứ không nghĩ có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Tôi biết hành vi của mình là sai trái và sẽ không lặp lại nữa”.



Nỗ lực vào cuộc xử lý quyết liệt, kịp thời của Công an huyện Chư Păh đã nhận được sự ghi nhận của đông đảo quần chúng nhân dân. Anh Lê Văn Quỳnh (thôn 1, xã Nghĩa Hưng) cho biết: “Các thanh niên thường tụ tập càn quấy vào dịp cuối tuần. Người dân chúng tôi rất hoang mang, mỗi khi gặp nhóm đua xe là phải dạt vào một bên đường để tránh. Du khách đến chụp ảnh cũng không trọn vẹn vì việc này. Nay lực lượng Công an vào cuộc mạnh mẽ, xử lý nghiêm như vậy là điều chúng tôi rất mừng. Hy vọng lực lượng Công an sẽ có những biện pháp quyết liệt, lâu dài để con đường này luôn bình yên cho người dân và du khách đến tham quan, vui chơi”.



