Bức xúc chuyện "quái xế" càn quấy ở hàng thông trăm tuổi xã Nghĩa Hưng

(GLO)- Hàng thông trăm tuổi ở xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) là địa điểm du lịch nổi tiếng bởi cảnh quan thơ mộng. Tuy nhiên, hình ảnh ấy thời gian gần đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng do một số thanh-thiếu niên điều khiển xe máy càn quấy.





Hàng thông trăm tuổi đã trở thành “thương hiệu” của du lịch Gia Lai nói chung và huyện Chư Păh nói riêng. Du khách thập phương khi tham quan Khu du lịch sinh thái lâm viên Biển Hồ đều ghé hàng thông cổ thụ này. Đặc biệt vào dịp cuối tuần, nơi đây đón hàng trăm du khách đến thưởng ngoạn cảnh đẹp cũng như tận hưởng bầu không khí trong lành. Thế nhưng gần đây, hàng thông trăm tuổi trở thành “sàn diễn” của không ít “quái xế”.

Nhiều thanh-thiếu niên tụ tập đua xe tại khu vực hàng thông trăm tuổi. Ảnh: Vòng Thị Huyền



Bức xúc trước tình trạng này, chị Vòng Thị Huyền-một hướng dẫn viên du lịch đã quay lại nhiều video và hình ảnh đăng tải lên mạng xã hội Facebook. Theo đó, hàng chục thanh-thiếu niên hầu hết là người dân tộc thiểu số không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy độ chế nẹt pô gây ồn ào trên cung đường này. Các thanh niên này còn “bắt cặp” 2-3 xe tổ chức đua kéo dọc theo hàng thông với tốc độ rất cao. Những tiếng ga rú lên trong sự hoảng hốt của du khách và người đi đường. Một số thanh niên còn bốc đầu điều khiển xe bằng 1 bánh với tốc độ cao và bị ngã xuống đường khiến những người chứng kiến đều ngao ngán.



Chị Huyền cho hay: Hình ảnh được chị ghi lại vào khoảng 16 giờ ngày 27-11. Lúc này, khách đến chụp ảnh hàng thông rất đông. Khi thấy các thanh niên tụ tập rồi điều khiển xe với tốc độ cao, khách tham quan đều nép hết vào lề đường. Người đi đường cũng vội dừng lại để tránh tai bay vạ gió. “Riêng tôi không những sợ mà rất bức xúc cũng như xấu hổ với du khách trước hình ảnh của địa điểm du lịch lại bị bôi xấu như vậy”-chị Huyền nói.



Còn chị Trần Thụy Chiêu Ly-một thợ chụp ảnh thì bày tỏ: “Tôi thường ra chụp ảnh cho khách ở hàng thông trăm tuổi. Tình trạng thanh niên tụ tập thường diễn ra vào cuối tuần, khi thì 5-6 xe, khi thì cả chục xe nẹt pô, bốc đầu chạy ầm ầm. Khách đang tạo dáng chụp ảnh mà nghe tiếng pô xé nòng từ xa là vội tấp ngay vào lề đường ngán ngẩm. Thiết nghĩ, lực lượng chức năng địa phương cần xử lý triệt để, không để tình trạng này tái diễn. Chúng ta đang xây dựng một hình ảnh Gia Lai yên bình, hiền hòa và trong lành thì những hình ảnh đó tuyệt đối không nên có bởi nó tạo ra ấn tượng xấu”.



Trao đổi với P.V, ông Nay Kiên-Chủ tịch UBND huyện Chư Păh-cho biết: Sau khi nắm bắt thông tin, UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện, UBND xã Nghĩa Hưng khẩn trương xác minh, có biện pháp đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực, giữ gìn hình ảnh của địa điểm du lịch. Bước đầu, Công an huyện xác minh các thanh-thiếu niên có biểu hiện càn quấy để gọi hỏi, răn đe nhằm giáo dục và xử lý. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị người dân cung cấp thông tin kịp thời để hỗ trợ lực lượng chức năng xử lý vi phạm.



LÊ GIA