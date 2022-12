Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại thị xã An Khê

(GLO) Ngày 13-12, Trung tá Ksor H'Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra công tác an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) tại một số doanh nghiệp có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ trên địa bàn thị xã An Khê.

Kiểm tra công tác an toàn PCCC và CNCH tại Nhà máy đường An Khê. Ảnh: Đức Hùng

Theo đó, đoàn đã tiến hành kiểm tra tại Nhà máy Đường An Khê, Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Gia Lai (cơ sở 2) về một số nội dung như: hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC và CNCH lưu tại đơn vị; công tác xây dựng phương án PCCC, phương án CNCH và kế hoạch tổ chức thực tập PCCC, kế hoạch huấn luyện, tuyên truyền kiến thức PCCC theo quy định; các điều kiện an toàn về PCCC, CNCH; hệ thống tiêu lệnh, biển báo, phương tiện chữa cháy, nguồn nước phục vụ chữa cháy...

Qua thực tế kiểm tra, đoàn ghi nhận các doanh nghiệp cơ bản chấp hành các quy định về PCCC và CNCH. Đồng thời, đoàn đề nghị 2 doanh nghiệp thường xuyên tự tổ chức kiểm tra an toàn PCCC; kiểm tra bảo dưỡng hệ thống điện. Cùng với đó, nhắc nhở cán bộ, công nhân viên thực hiện nghiêm các quy định về an toàn PCCC, quản lý nghiêm ngặt nguồn lửa, nguồn nhiệt, đảm bảo lực lượng, phương tiện PCCC tại chỗ thường trực 24/24 giờ để phát hiện và xử lý kịp thời khi có cháy, nổ xảy ra.

PHẠM NGỌC