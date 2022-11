Tây Ninh: Dính chiêu lừa đảo 'đầu tư ngoại hối', mất trắng 3,2 tỉ đồng  

Thấy nhiều người kiếm được lợi nhuận từ việc tham gia nhóm kín “hợp tác đầu tư ngoại hối”, chị N.T.T.T (ngụ TX.Hòa Thành, Tây Ninh) đã mang tiền tham gia và dính chiêu lừa đảo, mất trắng 3,2 tỉ đồng.





Ngày 29.11, Công an Tây Ninh đã phát đi cảnh báo cho người dân về chiêu lừa đảo “hợp tác đầu tư ngoại hối” sau khi phát hiện có nhiều người dính bẫy, mất trắng hàng tỉ đồng khi tham gia đầu tư trên các nhóm kín trên mạng xã hội Zalo, Telegram, WhatsApp...



Công an tỉnh Tây Ninh đã phát đi cảnh báo cho người dân về chiêu lừa đảo “hợp tác đầu tư ngoại hối”. Ảnh: Giang Phương



Theo Công an Tây Ninh, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh có một số người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng với thủ đoạn mời tham gia các nhóm kín trên mạng xã hội (Zalo, Telegram, WhatsApp...) để hướng dẫn đầu tư kinh doanh ngoại hối rồi chiếm đoạt nhiều tỉ đồng.



Gần đây nhất là chị N.T.T.T (ngụ TX.Hòa Thành, Tây Ninh) dính bẫy chiêu "hợp tác đầu tư ngoại hối" và đã mất trắng 3,2 tỉ đồng.



Cụ thể, chị T. được một tài khoản mạng xã hội Instagram tên 'Kuerb25' tiếp cận, làm quen và kết bạn qua mạng xã hội WhatsApp. Người này hướng dẫn chị T. cách kiếm tiền bằng việc mua bán ngoại hối trên trang web https://net.radiananled.com.



Lần thứ nhất, chị T. tham gia đầu tư bằng việc chuyển 1.000 USD vào tài khoản trên hệ thống thì lãi được 50 USD. Lần thứ hai, chị T. đầu tư thêm 5.000 USD thì kiếm được 254 USD. Cả 2 lần lời này, chị T. đều rút được tiền lợi nhuận về tài khoản ngân hàng.



Tiếp đó, chị T. lại được người này hướng dẫn đầu tư mức lớn hơn để có lãi 10-15% do dòng tiền đang có chiều hướng tăng lên. Chị T. đã tin tưởng nên nhiều lần chuyển tiền đầu tư lên sàn. Đến khi chị T. được yêu cầu nạp thêm 50.000 USD lên sàn, nhưng do không còn tiền đầu tư thì người này hướng dẫn chị vay tiền từ sàn Radiananled.



Tin lời, chị T. vay theo hướng dẫn để đầu tư mua bán ngoại hối. Khi số tiền gốc và lãi đạt đến 195.145 USD thì T. yêu cầu lệnh rút tiền về. Lúc này, hệ thống từ sàn gửi tin nhắn yêu cầu chị T. thanh toán số tiền đã vay 50.000 USD. Muốn lấy tiền về, chị T. lại chuyển tiền thanh toán khoản vay thì lại nhận được tin nhắn yêu cầu chuyển trả thêm các loại phí dịch vụ gồm: phí rút tiền, phí giao dịch, phí dịch vụ lao động…



Chị T. thực hiện theo thì tiếp tục nhận được tin nhắn do số tiền rút lớn nên cảnh báo tài khoản đang gặp rủi ro và “đóng băng” để đảm bảo an toàn số tiền. Đồng thời, hệ thống yêu cầu T. chuyển thêm tiền vào quỹ xác minh rủi ro để bảo mật tài khoản. Hệ thống cam kết số tiền này sẽ chuyển trả vào tài khoản của chị T. sau khi thực hiện xong. Nếu không thực hiện tiếp nội dung này thì tài khoản sẽ bị đóng băng vĩnh viễn...Cứ như thế, với mục đích để lấy lại số tiền tham gia kinh doanh ngoại hối ban đầu, chị T. đã liên tục làm theo hướng dẫn và chuyển tiền và bị lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng trên 3,2 tỉ đồng.



Công an Tây Ninh cảnh báo lừa đảo “đầu tư ngoại hối” là hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, nhiều người dễ dàng mắc bẫy. Đặc biệt, việc kinh doanh ngoại hối ở Việt Nam chỉ được thực hiện bởi các tổ chức tín dụng được Nhà nước cấp phép, đối với cá nhân mua, bán ngoại hối không đúng quy định còn là hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Giang Phương (TNO)