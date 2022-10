Vụ nổ súng ở Phú Quốc: Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 29 đối tượng

Trong lúc xảy ra xô xát, nhóm của Hai Lượng có một số đối tượng sử dụng súng (chưa rõ đặc điểm, loại súng) rượt đuổi và bắn liên tục vào nhóm người của Khúc Văn Đoài khiến 6 người thương vong.

Các nạn nhân được cấp cứu tại Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 28-10, Đại tá Trần Văn Cung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án “giết người” và “gây rối trật tự công cộng” xảy ra trên địa bàn thành phố Phú Quốc, làm 2 người chết và 4 người bị thương.

Đến sáng 28/10, lực lượng công an đã tạm giữ một ôtô 16 chỗ tại hiện trường; điều tra truy bắt được 29 đối tượng; khám xét khẩn cấp nơi ở các đối tượng, đã thu giữ 2 khẩu súng, 19 viên đạn, 1 con dấu giả của ấp.

Như tin đã đưa, vào lúc 11 giờ 20 ngày 27/10, do mâu thuẫn giữa nhóm Võ Văn Lương (tức Hai Lượng, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú ấp 5, xã Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau; chỗ ở hiện nay thuộc khu phố 10, phường Dương Đông); Bùi Minh Trung (sinh năm 1976, tức Trung “Cà Mau” hộ khẩu thường trú khóm 4, phường 7, thành phố Cà Mau; chỗ ở hiện nay tại tổ 3, ấp Suối Mây, xã Dương Tơ) với nhóm của Khúc Văn Đoài (sinh năm 1983, ngụ tổ 12, ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương) liên quan đến tranh chấp đất đai, nhóm của Hai Lượng (hơn 50 đối tượng đi trên 8 xe ôtô) đến thửa đất của Khúc Văn Đoài, tại tổ 12, ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc để giải quyết mâu thuẫn.

Trong lúc xảy ra xô xát, nhóm của Hai Lượng có một số đối tượng sử dụng súng (chưa rõ đặc điểm, loại súng) rượt đuổi và bắn liên tục vào nhóm người của Đoài.

Hậu quả, 2 người tử vong gồm: Phan Trọng Hải (sinh năm 1998) và Nguyễn Anh Thư (sinh năm 1996) đều ngụ ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương; 4 người bị thương gồm: Lê Hữu Nghĩa (sinh năm 1986), ngụ khu phố 4, phường Dương Đông; Huỳnh Văn Linh (sinh năm 1993); Lý Quốc Tiến (sinh năm 1987) và Dương Việt Hòa (sinh năm 1986), đều cư ngụ ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương.

Sau khi gây án, các đối tượng lên ôtô nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hiện Ban Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp cùng Công an thành phố Phú Quốc khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại.