Đồng Nai: Triệt phá sòng bạc của Nam 'bánh đa cua', thu hơn 1 tỉ đồng

Ập vào kiểm tra căn nhà, lực lượng công an phát hiện và bắt giữ 18 người đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, thu giữ tại sòng bạc hơn 1 tỉ đồng.

Ngày 22-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa triệt phá một sòng bạc lớn, tổ chức tinh vi, quy tụ nhiều đối tượng hình sự cộm cán tham gia.

Các nghi can bị bắt giữ. Ảnh: Công an Đồng Nai cung cấp

Theo thông tin ban đầu, chiều 19.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an TP.Biên Hòa ập vào một ngôi nhà ở khu phố 4, P.Tân Hiệp (TP.Biên Hòa), bắt quả tang 18 nghi can đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hơn 1 tỉ đồng.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, sòng bạc này do băng nhóm của Vũ Công Nam (tức Nam "Bánh đa cua", 45 tuổi), Nguyễn Văn Công (tức Công "cẩu", 43 tuổi), Dương Văn Bằng (tức Bằng "heo", 49 tuổi), Nguyễn Trí Thức (26 tuổi) và Nguyễn Tất Luận (40 tuổi) tổ chức.

Sòng bạc này thu hút nhiều con bạc là đối tượng hình sự, đã có tiền án tiền sự về các hành vi như: tổ chức đánh bạc, đánh bạc, cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép chất ma túy...

Cũng theo lực lượng công an, các nghi can tổ chức đánh bạc rất tinh vi và chuyên nghiệp. Thường chọn những ngôi nhà kiên cố, có nhiều lớp cửa, gia cố khung sắt bảo vệ, đồng thời gắn camera để cảnh giới.

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự đang phối hợp Công an TP.Biên Hòa tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý các nghi can tham gia vào sòng bạc.