Đắk Nông: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá tiền tỷ qua mạng

Các đối tượng bị khởi tố, tạm giữ để điều tra hành vi đánh bạc. (Ảnh: TTXVN phát)



Ngày 8/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Nông vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đấu tranh triệt phá một đường dây đánh bạc qua mạng bằng hình thức cá độ bóng đá.



Cơ quan Công an đã khởi tố bị can, bắt giữ 4 đối tượng gồm Nguyễn Bỉnh Vương (sinh năm 1992), Nguyễn Mạnh Tập (sinh năm 1981), Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 1961) và Trần Tuấn Anh (sinh năm 1998), đều trú tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông để điều tra về hành vi đánh bạc, theo quy định tại Điều 321, Bộ luật Hình sự 2015.



Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây đánh bạc này do Nguyễn Bỉnh Vương cầm đầu, với sự tham gia của nhiều đối tượng ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.



Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 7/2022 đến nay, với phương thức thủ đoạn lợi dụng không gian mạng, Vương đã mua lại tài khoản tổng của một người khác sau đó tạo thành nhiều tài khoản nhỏ hơn, giao cho các con bạc để cùng tham gia đánh bạc thắng thua bằng tiền. Tổng số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc bước đầu xác định là 8 tỷ đồng.



Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đăk Nông đã khởi tố thêm 3 bị can về hành vi đánh bạc gồm Vũ Thị Hiệp (trú tại Bảo Lộc, Lâm Đồng), Trần Văn An và Lê Công Đại (đều trú tại xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông).



Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra, xử lý.

