Án mạng Bình Phước: Truy tìm hung thủ đập phá ô tô, dùng cuốc đánh chết người

Trong lúc ông An đi thăm rẫy cao su, một thanh niên bất ngờ xuất hiện, dùng cuốc đập ô tô đang dừng bên đường. Khi ông An đến ngăn cản thì bị người này dùng cuốc đánh tử vong. Công an tỉnh Bình Phước đang truy tìm hung thủ liên quan vụ án mạng này.



Tối 25.10, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an TX.Chơn Thành tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người tử vong tại chỗ.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, ông Nguyễn Văn An (53 tuổi, ngụ xã Minh Thắng, TX.Chơn Thành) điều khiển ô tô hiệu Fortuner vào rẫy cao su ở ấp 7, xã Minh Thắng.



Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: H.G.



Tại đây, khi ông An đang đi kiểm tra vườn thì bất ngờ có một nam thanh niên chạy đến, dùng cuốc đập liên tiếp vào ô tô đang dừng bên đường.



Thấy xe bị đập phá, ông An liền chạy lại ngăn cản thì bị người này dùng cuốc đánh liên tục vào người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, hung thủ nhanh rời khỏi hiện trường.



Công an tỉnh Bình Phước đang điều tra vụ án mạng khiến 1 người tử vong.

Theo Hoàng Giáp (TNO)