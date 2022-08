Chư Păh: Bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

(GLO)- Theo thông tin từ Công an huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai), vào khoảng 15 giờ 45 phút ngày 8-8, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Chư Păh phối hợp Công an xã Ia Mơ Nông phát hiện bắt quả tang nhóm các đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại rẫy thuộc làng A1 (xã Ia Mơ Nông).

Các đối tượng gồm: Nguyễn Minh Ty (SN 1992), Vũ Đình Công Luận (SN 1994), Siu Mai A Hậu (SN 1994) và Bùi Mạnh Nam (SN 1992) cùng trú tại thị trấn Ia Ly (huyện Chư Păh).

Đối tượng Vũ Đình Công Luận (bìa trái) và Nguyễn Minh Ty. Ảnh Công an huyện Chư Păh

Khi lực lượng chức năng tiến hành vây bắt, các đối tượng trên đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 1 gói giấy bạc màu xám bên trong có chất bột màu trắng trên người Vũ Đình Công Luận và 1 gói giấy màu trắng trên trong có chứa chất bột màu trắng trên người Nguyễn Minh Ty. Các đối tượng khai nhận là ma túy dạng heroin.

Hiện Công an huyện Chư Păh đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Minh Ty và Vũ Đình Công Luận để điều tra làm rõ.

PHƯƠNG VI