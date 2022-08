Chư Păh: 4 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy trong nhà trọ

(GLO)- Ngày 3-8, Công an xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh) cho biết, đang củng cố hồ sơ để áp dụng biện pháp quản lý, giáo dục đối với 4 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: H.T.D. (SN 1998); N.Đ.H. (SN 1997); P.T.H. (SN 2004) và N.N.H. (SN 1999, cùng trú tại xã Nghĩa Hưng).





Lực lượng Công an đã thu giữ 1 bộ dụng cụ hút ma túy đá do các đối tượng sử dụng. Ảnh Công an xã Nghĩa Hưng cung cấp

Theo đó, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 31-7, Công an xã Nghĩa Hưng phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an huyện Chư Păh) kiểm tra đột xuất một nhà trọ tại thôn 8, xã Nghĩa Hưng thì bắt quả tang 4 đối tượng trên đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý đá. Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ 1 bộ dụng cụ hút ma túy đá do các đối tượng mang theo để sử dụng.

Sau khi xem xét tính chất vụ việc, Công an huyện Chư Păh đã bàn giao 4 đối tượng trên cho Công an xã Nghĩa Hưng tổ chức kiểm điểm và có biện pháp giáo dục phù hợp.



R’Ô HOK