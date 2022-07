Kbang: Bắt đối tượng bị truy nã trong vụ cắt hạ 7 cây gỗ hương

(GLO)- Ngày 16-7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết đã bắt giữ đối tượng bị truy nã là Lương Thành Trung (SN 1989, trú tại thị trấn Kbang) khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Dương.





Đối tượng Lương Thành Trung bị bắt giữ vì liên quan đến vụ khai thác 7 cây gỗ hương. Ảnh Công an huyện Kbang cung cấp

Theo đó, vào đầu tháng 11-2021, lực lượng chức năng huyện Kbang nhận được thông tin về vụ khai thác rừng trái phép xảy ra tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (thuộc xã Krong, huyện Kbang) nên tiến hành kiểm tra, xác minh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại lô 4, khoảnh 1; lô 8, khoảnh 2, tiểu khu 88 và khoảnh 4, tiểu khu 92 thuộc lâm phần quản lý của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh có 7 cây gỗ hương, đường kính gốc từ 60 cm đến 80 cm bị cắt hạ trái pháp luật. Qua đo đếm, lực lượng chức năng xác định tổng khối lượng gỗ tròn thiệt hại là 22,396 m3. Kiểm đếm tại hiện trường, số gỗ còn lại là 26 lóng với khối lượng 5,383 m3, hơn 17 m3 đã bị lâm tặc vận chuyển ra khỏi rừng.



Ngày 25-11-2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng Đinh Văn Ngọc (SN 1993) và Đinh Văn Quân (SN 1996, cùng trú xã Krong, huyện Kbang) về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản. Điều tra, mở rộng vụ án, ngày 28-3-2022, Công an huyện Kbang đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lương Thành Trung cùng với 2 đối tượng khác do có liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Trung đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang ra quyết định truy nã.



Qua truy xét, đến ngày 14-7-2022, Công an huyện Kbang đã tiến hành bắt giữ Lương Thành Trung khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Dương và áp giải về địa phương để xử lý theo quy định của pháp luật.



LÊ ANH