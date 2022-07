Hát karaoke quá to trong đêm khuya, người đàn ông bị đâm tử vong

Sau khi nhắc nhóm người ở nhà hàng xóm dừng hát karaoke dẫn đến lời qua tiếng lại, Vũ Văn N. dùng dao bấm đâm một người tử vong.





Tối 10-7, ông Vũ Đình Nguyễn, Chủ tịch UBND xã Thanh Giang (huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương), cho hay trên địa bàn xã vừa xảy ra 1 vụ án mạng nghiêm trọng do liên quan đến việc hát karaoke.



Theo đó, vào khoảng 22 giờ ngày 9-7, ông Nguyễn Văn D. (SN 1974 trú tại thôn Tiêu Sơn, xã Thanh Giang) đến nhà anh Vũ Đình Dương (ở thôn Đan Giáp cùng xã Thanh Giang) hát karaoke. Do đêm muộn và không chịu được tiếng ồn, anh Vũ Văn N. (SN 2001) sang nhắc nhở nhóm anh Dương không hát nữa để hàng xóm nghỉ ngơi.



Một lúc sau ông D. tìm sang nhà anh N. để nói chuyện. Sau khi lời qua tiếng lại, anh N. bất ngờ cầm dao bấm đâm vào bên lưng trái của ông D. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do bị vết thương vào chỗ hiểm, ông D. tử vong tại bệnh viện vào khoảng 23 giờ cùng ngày.



Nhận được tin báo, Công an xã Thanh Giang nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra vụ việc, báo cáo về Công an huyện Thanh Miện cùng cơ quan chức năng thụ lý giải quyết.



Cơ quan chức năng đã bắt giữ nghi phạm cùng hung khí gây án, tổ chức lấy lời khai những người liên quan, thực hiện công tác khám nghiệm, và điều tra nguyên nhân vụ việc.



Theo lãnh đạo xã Thanh Giang, anh Vũ Văn N. có bệnh án thần kinh nhiều năm nay.

Theo Tr.Đức (NLĐO)