Án mạng kinh hoàng ở Đồng Nai: Do giành hát karaoke tại quán nhậu

Nguyên nhân bước đầu vụ đâm chém khiến 2 thanh niên ở Đồng Nai thương vong được xác định là do mâu thuẫn trong quá trình ăn nhậu, giành hát karaoke.



Nạn nhân được đưa đi cấp cứu



Chiều 24-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ 4 đối tượng liên quan đến vụ án mạng làm 1 người chết, 1 người bị thương ở huyện Xuân Lộc. Trong đó, 2 nghi phạm trực tiếp gây án là Nguyễn Văn Thịnh (19 tuổi) và Nguyễn Thanh Thơ (18 tuổi, cùng ngụ xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) đã tự ra đầu thú.



Theo điều tra bước đầu, tối 23-4, Thơ và Thịnh cùng nhóm bạn tổ chức ăn nhậu tại quán ốc Béo thuộc xã Xuân Hưng. Sát bên bàn Thơ, Hoàng Văn Phúc (17 tuổi) và em họ là Nguyễn Hoàng Long (18 tuổi, cùng ngụ xã Xuân Hưng) và một số người bạn cũng đang ngồi nhậu.



Sau đó, Thơ và Thịnh đã xảy ra mâu thuẫn với Phúc và Long trong việc tranh giành hát karaoke tại quán. Được một số người trong quán can ngăn nên tất cả ra về.



Bực tức, Thơ rủ Thịnh về nhà mình lấy hung khí đi tìm Phúc và Long đánh. Sau đó, Thịnh điều khiển xe máy chở Thơ về nhà lấy 1 cây kiếm tự chế và 1 tuýp sắt.



4 đối tượng liên quan vụ án mạng





Cả 2 đi tìm thì gặp Long đang chở Phúc tại khu vực chợ ấp 2, xã Xuân Hưng. Tại đây, Thịnh liền điều khiển xe chạy lên chặn đầu xe Long. Ngay sau đó, Thơ cầm cây kiếm, Thịnh cầm tuýp sắt cùng xuống xe, chạy lại chém, đánh Phúc và Long làm Phúc ngã gục tại chỗ rồi rời đi.



Do vết thương quá nặng, Phúc đã tử vong trên đường đi cấp cứu, còn Long bị thương đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh.



Vào cuộc điều tra, Công an huyện Xuân Lộc phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai khám nghiệm hiện trường, truy bắt các đối tượng. Thịnh và Thơ đã tới công an đầu thú sau đó.





Cây kiếm tự chế mà Thơ và Thịnh truy sát 2 nạn nhân



Theo Nguyễn Tuấn (NLĐO)