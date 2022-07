Chư Sê: Tạm giữ đối tượng đâm chết người trong cuộc nhậu

(GLO)- Sáng 15-7, Công an huyện Chư Sê cho biết đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) điều tra làm rõ vụ giết người xảy ra tại làng Koái (xã Ia Blang, huyện Chư Sê).





Đối tượng Siu Thăng đang bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Thế Nguyên

Theo thông tin ban đầu, chiều 14-7, Siu Thăng (SN 2003, trú tại làng Koái) ngồi nhậu ở nhà bố vợ tại làng Koái với anh trai là Siu Thanh (SN 2001) cùng một nhóm thanh niên trong làng. Trong đó có anh Siu Lát (SN 1997). Khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, khi cả nhóm đã ngà ngà say, giữa anh Lát và anh Thanh xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát về việc anh Thanh không có tiền đi nhậu.



Mọi người trong cuộc nhậu can ngăn nhưng anh Lát vẫn đánh anh Thanh. Thấy anh trai bị đánh, Thăng bực tức chạy vào trong nhà lấy ra 1 con dao Thái đâm 2 nhát về phía anh Lát, 1 nhát trúng vào vùng bụng của nạn nhân. Khi thấy anh Lát chảy máu nhiều, Thăng sợ hãi bỏ trốn. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.



Nắm được thông tin, Công an huyện Chư Sê phối hợp cùng Công an xã Ia Blang khẩn trương triển khai lực lượng truy xét nóng. Qua đó xác định, đối tượng gây án là Thăng và đã phối hợp cùng gia đình vận động đối tượng ra đầu thú ngay trong tối 14-7.



Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự đối tượng Thăng, đồng thời thu thập chứng cứ, làm việc với những người liên quan để điều tra làm rõ.



VĂN NGỌC