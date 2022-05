TP.HCM: Trộm két sắt đựng tiền, vàng hơn 1 tỉ đồng chia nhau tiêu xài

Công an TP.HCM kết luận, 4 bị can Trần Văn Duy, Trương Văn Kha, Phan Minh Lương, Nguyễn Tiến Lợi cùng bàn bạc, đột nhập nhà dân ở Q.Gò Vấp trộm laptop và két sắt trong đó có tài sản gồm tiền, vàng.





Ngày 11.5, theo nguồn tin của Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 4 bị can: Trương Văn Kha, Phan Minh Lương, Nguyễn Tiến Lợi, Trần Văn Duy cùng về tội "Trộm cắp tài sản" trong vụ trộm két sắt xảy ra tại TP.HCM.



Rủ bạn lên kế hoạch trộm cắp tài sản



Theo KLĐT bổ sung, bị can Trần Văn Duy từng làm nhân viên cho Công ty TNHH P. (trụ sở ở Q.Gò Vấp, TP.HCM) do bà H.T.L. làm giám đốc nên biết gia đình bà L. có nhiều tài sản. Duy nói cho bạn là T.Đ.T biết, sau đó T. gọi điện thoại hẹn gặp Duy, Lương, Kha và người tên Q. để cùng bàn bạc, đột nhập nhà bà L. trộm cắp tài sản.



Khoảng 19 giờ ngày 21.12.2020, Kha, Lợi, Duy, Lương, T.Đ.T và Q. gặp nhau tại một quán lẩu dê ở P.Lái Thiêu, TP.Thuận An (Bình Dương) cùng ăn uống và bàn bạc việc lấy trộm tài sản. Tại đây, T.Đ.T. mô tả căn nhà, vị trí lắp camera và nơi để két sắt. Lương thì phân công nhiệm vụ cho từng người. Bàn bạc xong cả nhóm cùng đi hát karaoke tại P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân (TP.HCM).



Đến khoảng 2 giờ ngày 22.12.2020, cả nhóm quay về nhà của Lương ở P.10, Q.Tân Bình lấy khẩu trang y tế, găng tay. Đồng thời, Lương dùng băng keo đen cắt, dán thay đổi biển số xe 51H - 734.54 thành 51H - 784.54 để đối phó với cơ quan công an.



Trộm cắp tài sản đem tiêu xài cá nhân



Tài liệu hồ sơ vụ án cho thấy, theo sự phân công của Lương, khoảng 2 giờ ngày 22.12.2020, Duy và T.Đ.T. đến trước một căn nhà trên đường Nguyễn Thái Sơn làm nhiệm vụ cảnh giới lực lượng Công an và dân phòng P.3 (Q.Gò Vấp). Cùng lúc này, Kha điều khiển ô tô BS 51H - 784.54 chở Lợi, Lương và Q. đến nhà chị L. ở P.3, G.Gò Vấp mở cửa cuốn, đột nhập vào nhà lấy trộm két sắt, laptop.



Sau đó, Kha tiếp tục chở cả nhóm đến nhà thuê của S. và V. (cùng là bạn của Lương) tại Q.Bình Tân. Tại đây, Lương dùng búa, đục và tua vít đục két sắt. Khi phá được két sắt, Lương nhìn thấy bên trong có tiền đô, tiền Việt Nam, 1 sợi dây chuyền cùng một số giấy tờ.



Tại CQĐT, bị can Lương khai nhận, khi phá được két sắt, Lương lấy 20 triệu đồng đưa cho V. và nói: "Gửi tiền uống cà phê". Sau đó, cả nhóm mang theo số tiền, vàng, laptop vừa trộm cắp được lên xe Kha chở xuống Vũng Tàu, cùng nhau chia tiền.



T.Đ.T đưa cho Kha 10.000 USD và 50 triệu đồng; Lương, Duy, Q. được 150 triệu đồng/người; Lợi được 150 triệu đồng, 1 sợi dây chuyền và 1 laptop; S. được 110 triệu đồng, riêng T.Đ.T lấy 450 triệu đồng. Chia tiền xong cả nhóm đón xe về TP.HCM lẩn trốn nhiều nơi. Lương dùng số tiền trộm cắp mà có dẫn S. đi nhậu và đem tiêu xài cá nhân.



Trong vụ án này, bị hại xác định tổng giá trị tài sản bị lấy trộm khoảng 2 tỉ đồng, hiện đã nhận 10.000 USD do gia đình bị can Kha giao nộp và yêu cầu các bị can bồi thường số tiền còn lại là khoảng 1,8 tỉ đồng.



Căn cứ bản kết luận giám định tài sản của Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự TP.HCM, CQĐT kết luận, két sắt các bị can lấy trộm trị giá 900 triệu đồng, sợi dây chuyền trị giá khoảng 6 triệu đồng và laptop trị giá 8 triệu đồng.



Trong vụ án này, CQĐT Công an TP.HCM cũng cho biết, đã ra quyết định tách vụ án hình sự "Trộm cắp tài sản" đối với T.Đ.T, Q., V. và S. (chưa rõ lai lịch) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.





