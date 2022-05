Công an kêu gọi kẻ nổ súng gây rúng động dư luận TP Hội An ra đầu thú

Công an TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) kêu gọi đối tượng nổ súng làm 1 người bị thương nặng sớm ra đầu thú.





Chiều 9-5, lãnh đạo Công an TP Hội An, tỉnh Quảng Nam xác nhận thông tin có vụ nổ súng xảy ra trên địa bàn.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 50 phút cùng ngày, 6 thanh niên đang ngồi nhậu tại quán bê thui Ba Dũng trên đường Lý Thái Tổ (phường Cẩm Châu, TP Hội An) thì bất ngờ có một nam thanh niên cầm một cây kiếm từ ngoài đường xông vào quán, chém trúng vào người của anh Nguyễn Văn Hưng làm Hưng bị thương.









Người dân hiếu kỳ tập trung tại hiện trường theo dõi vụ việc



Sau khi chém xong, nam thanh niên bỏ chạy ra đường. Khoảng 1 phút sau, có một đối tượng cầm một cây súng tự chế dài khoảng 1 m bắn 2 phát đạn vào số người còn lại gây đa chấn thương vùng mặt, cổ, xương cho Phạm Nguyễn Văn Hiệp.



Nạn nhân sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương ở TP Hội An rồi tiếp tục chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng do vết thương quá nặng. Tại hiện trường, công an thu giữ 1 cây kiếm tự chế.





Cây kiếm được công an thu giữ tại hiện trường





Qua điều tra ban đầu, Công an TP Hội An xác định đối tượng gây án là Trần Xuân Vũ (hộ khẩu tại xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, tạm trú phường Cẩm Châu). Hiện đối tượng này đã bỏ trốn. Công an TP Hội An đang triển khai lực lượng truy tìm đồng thời kêu gọi đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

