Sát hại vợ rồi tạo hiện trường giả, đi uống bia

Sau khi sát hại vợ, nghi phạm Chu Đăng Sáu (ở Ba Đình, Hà Nội) dựng hiện trường giả rồi bỏ đi uống bia.



Công an Hải Phòng thông tin vụ chồng dùng dao sát hại vợ ở phòng trọ



Ngày 11/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình, TP.Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Chu Đăng Sáu (SN 1959, ở nhà D - Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội) để điều tra về hành vi "Giết người" - theo ANTĐ.





Đối tượng Chu Đăng Sáu. Nguồn: Tiền Phong



Thông tin vụ sát hại vợ rồi tạo hiện trường giả từ VOV: Theo điều tra ban đầu, khoảng 2h45' ngày 29/3, bà Hồ Thị T. (SN 1959, vợ của Sáu) được đưa vào Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) cấp cứu trong tình trạng đã tử vong. Khi vào viện, cổ nạn nhân có vết lằn giống dây thắt, được bác sĩ chẩn đoán tử vong ngoài viện nghi do suy hô hấp.



Do có nhiều điểm bất thường, Công an quận Ba Đình vào cuộc xác minh, tiến hành khám nghiệm hiện trường và phát hiện có vết máu tại hiện trường và thu giữ chiếc áo phông trên người Chu Đăng Sáu (chồng bà T.) có dính vết bẩn nghi máu.



Áp dụng đồng thời các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Ba Đình cũng đã phối hợp với Bệnh viện Xanh Pôn và cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi phát hiện nhiều dấu vết nạn nhân nghi bị sát hại trước khi được đưa vào bệnh viện.



Từ những dấu vết trên thi thể nạn nhân và đặc biệt là vết máu lưu lại hiện trường, dính trên chiếc áo phông màu trắng của Sáu đã tố cáo hành vi phạm tội của đối tượng.



Ngay sau đó, công an đã triệu tập Chu Đăng Sáu lấy lời khai. Nghi phạm khai nhận đã dùng dây dù siết cổ giết vợ rồi tạo hiện trường giả, đi uống bia để đánh lạc hướng cơ quan điều tra.



Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.



https://danviet.vn/sat-hai-vo-roi-tao-hien-truong-gia-di-uong-bia-20220411125240595.htm

Theo A.Đ (t/h, Dân Việt)