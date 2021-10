Công an Hải Phòng thông tin vụ chồng dùng dao sát hại vợ ở phòng trọ

Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đang điều tra và tạm giữ Lô Văn Thái (sinh năm 1994) về hành vi dùng dao sát hại vợ ở phòng trọ.





Chiều 30/9, Công an TP.Hải Phòng thông tin đã chính thức thông tin về vụ án mạng xảy ra tại xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng.





Hiện trường vụ án mạng. (Ảnh: Nguyễn Đại)



Theo Công an Hải Phòng, vào khoảng 20h ngày 29/9, tại thôn Đường Hương, xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, Lô Văn Thái, sinh năm 1994, dùng dao gây thương tích cho vợ là chị L.T.H, sinh năm 1998 (cùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại bản Tạ Xiêng, xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An). Hậu quả, chị H tử vong.



Trước đó, tại phòng trọ ở thôn Đường Hương, giữa Lô Văn Thái và vợ đã xảy ra mâu thuẫn do Thái nghi ngờ chị H ngoại tình.



Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Thủy Nguyên đã phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra và tạm giữ Lô Văn Thái để xử lý theo quy định của pháp luật.

https://danviet.vn/cong-an-hai-phong-thong-tin-vu-chong-dung-dao-sat-hai-vo-o-phong-tro-20210930134753251.htm



Theo Nguyễn Đại (Dân Việt)