Người phụ nữ dùng dao đâm cô gái trẻ tử vong trước cửa hàng quần áo

Do mâu thuẫn, nghi phạm Phạm Thị Hà đã dùng dao đâm một cô gái trẻ là chủ cửa hàng quần áo tử vong rồi bỏ trốn.



Sáng 12-4, tin từ Công an huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang) cho biết đã phát đi thông báo truy tìm Phạm Thị Hà (SN 1984; trú tại tổ dân phố Cầu Thượng, Thị Trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên) là nghi phạm gây ra vụ án mạng khiến một người tử vong mới xảy ra trên địa bàn.







Theo thông tin ban đầu, tối 11-4, do mâu thuẫn nhỏ giữa Hà và chị D.T.T.M. (SN 1997), chủ hàng quần áo thời trang tại thị trấn Nhã Nam, Hà dùng dao đâm chém nhiều nhát khiến chị M. tử vong.



Theo Công an huyện Tân Yên, sau khi gây án, nghi phạm Phạm Thị Hà đã bỏ trốn.



Hiện, Công an huyện Tân Yên đang phối hợp với các đơn vị, lực lượng chức năng truy tìm nghi phạm để điều tra, làm rõ vụ trọng án này.



Theo Đông Hồ (NLĐO)