An Khê: Bắt quả tang nhóm đánh bạc trái phép

(GLO)- Chiều 5-4, Công an xã Tú An (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) cho biết vừa bắt quả tang một nhóm người có hành vi đánh bạc bằng tiền trái phép.





Hiện trường vụ đánh bạc bị bắt quả tang. Ảnh Công an xã cung cấp

Trước đó, vào lúc 15 giờ ngày 4-4, lực lượng Công an phát hiện các đối tượng: Diệp Ái Linh (SN 1980), Nguyễn Thị Phượng (SN 1961), Lê Thị Thu Hằng (SN 1988), Phạm Thị Mỹ Thật (SN 1986, cùng thôn Tú Thủy 2) và Bùi Thị Lệ (SN 1970), Nguyễn Thị Gái (SN 1972), Trần Thị Mến (SN 1983, cùng trú tại thôn Tú Thủy 1) có hành vi đánh bạc thắng thua bằng tiền trái pháp luật dưới hình thức bài xì lát. Tại chiếu bạc, Công an xã đã thu giữ số tiền 3.194.000 đồng, 2 bộ bài tú lơ khơ cùng một số vật dụng khác.



Hiện vụ việc đang được Công an xã Tú An đang xác minh, điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.



AN PHÁT