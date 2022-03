Điều tra vụ cô gái nâng mũi bị tử vong tại Hoàng Mai, Hà Nội

Cơ quan công an quận Hoàng Mai, TP Hà Nội đang điều tra vụ cô gái Phạm Thị Diễm H. (22 tuổi, quê Long An, tạm trú tại Hà Nội) tử vong sau khi đi nâng mũi tại cơ sở thẩm mỹ trong ngõ 147A Tân Mai, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.



Theo cơ quan công an, sẽ xem xét khởi tố vụ án nếu có đủ căn cứ.



Trong khi đó, chủ cơ sở nơi nạn nhân đến nâng mũi hiện đang có mặt tại quê chị H. để phối hợp với gia đình lo hậu sự.



Hình ảnh chị H. trước khi nâng mũi.



Trước đó, theo người thân nạn nhân, ngày 14-1, chị Phạm Thị Diễm H. được bạn giới thiệu và đến nâng mũi tại một cơ sở thẩm mỹ ở khu biệt thự trong ngõ 147A Tân Mai, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội.



Tới trưa cùng ngày, người thân nhận tin nhắn của chị H. và được báo đến ngay Bệnh viện Bạch Mai vì sức khỏe của chị H. rất yếu.



Người nhà chị H. lập tức từ quê ra Hà Nội và được thông báo chị H. đang hôn mê, tình trạng nguy kịch, chỉ có 20% cơ hội sống, nếu sống thì 80% thành người thực vật.



Theo người nhà chị H., chị H đang nuôi con hơn 1 tuổi và đang gửi con cho mẹ đẻ chăm sóc để ra Hà Nội làm việc.



Sau quá trình điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai không có tiến triển, gia đình đã đưa chị H. về Bệnh viện Đa khoa Long An vào ngày 25-2. Khoảng 23 giờ 16-3, chị H. tử vong.



Công an quận Hoàng Mai cũng đã cử tổ điều tra vào Long An để điều tra vụ việc.

Theo GIA KHÁNH (SGGPO)