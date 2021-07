Công an vào cuộc vụ việc chết người sau khi phẫu thuật thẩm mỹ ở TP HCM

Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, khách hàng một phòng khám ở quận Bình Tân (TP HCM) đã qua đời, vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.





Ngày 6-7, một nguồn tin cho biết Công an quận Bình Tân (TP HCM) đang lập hồ sơ, xử lý vụ việc một người tử vong sau khi phẫu thuật thẩm mỹ tại phòng khám của bác sĩ H. (SN 1962, ngụ quận Bình Tân).



Theo thông tin ban đầu, ngày 3-7, bác sĩ H. phẫu thuật cho một khách nhưng sau đó người này tử vong do gặp sự cố. Gia đình của người khách này đã cùng bác sĩ H. đưa nạn nhân về miền Tây làm thủ tục an táng.



Do dịch bệnh diễn biến phức tạp và đám tang không được thông báo nguyên nhân tử vong nên chính quyền địa phương kiểm tra. Vụ việc bị phát hiện nên các cơ quan chức năng địa phương đã đưa bác sĩ H. về quận Bình Tân phối hợp làm rõ vụ việc.



Ông H. từng làm tại một phòng khám ở quận 11 nhưng sau đó đã sang quận Bình Tân làm riêng. Hiện Công an quận Bình Tân đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ.



Theo PHẠM DŨNG (NLĐO)