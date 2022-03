Công an tỉnh Gia Lai góp ý 2 dự án Luật của Bộ Công an

(GLO)- Sáng 11-3, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thảo góp ý xây dựng 2 dự án Luật gồm: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ bằng hình thức trực tuyến.

Dự tại điểm cầu Công an tỉnh có bà Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Quang cảnh hội thảo tại điểm cầu trụ sở Công an tỉnh. Ảnh: Lê Ánh

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những nội dung trọng tâm, tầm quan trọng của 2 dự án Luật. Về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, các ý kiến tham luận chỉ rõ, lực lượng này đã góp phần tích cực trong việc củng cố “phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và là “sợi dây” gắn kết quan trọng giữa lực lượng Công an với quần chúng nhân dân.

Đối với dự án Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, nhiều đại biểu cho rằng, an toàn giao thông, kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải đường bộ là những lĩnh vực rất lớn, đối tượng điều chỉnh khác nhau nhưng lại được quy định chung trong cùng một Luật dẫn đến không thể quy định đầy đủ, rõ ràng nhiều nội dung quan trọng thuộc từng lĩnh vực. Do đó, việc xây dựng Dự án Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ sẽ góp phần quan trọng trong việc xây dựng thói quen, ý thức tự giác và hình thành văn hóa giao thông hiện đại, đề cao bảo vệ tính mạng con người.

Phát biểu kết luận hội thảo, Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu và thống nhất về việc cần sớm ban hành 2 dự án Luật. Trên cơ sở đó, Công an tỉnh sẽ tổng hợp các ý kiến để báo cáo, tham mưu lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo hoàn thiện 2 dự án Luật để Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp tới.