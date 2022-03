Cần xử lý nghiêm hành vi chống người thi hành công vụ

(GLO)- Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) xảy ra 2 vụ chống đối lực lượng Công an xã. Hành vi của các đối tượng hết sức manh động, liều lĩnh, không chỉ cản trở việc thực thi nhiệm vụ mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của lực lượng Công an.

Khởi tố kẻ cầm dao đuổi đánh công an

Công an huyện Đức Cơ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Kpă Teo (SN 2004, trú làng Le 1, xã Ia Lang, huyện Đức Cơ) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 4-3-2022, sau một chầu nhậu, Teo và Kpuih Quân (SN 2005, trú làng Le 1) đến quán tạp hóa trong làng để mua thuốc lá. Thấy chủ quán lâu mở cửa bán hàng, Kpă Teo lớn tiếng la hét, rung lắc, giật khung cửa sắt trước cổng quán tạp hóa.

Đang trực tại trụ sở Công an xã Ia Lang (đối diện quán tạp hóa), Đại úy Siu Tuân-Trưởng Công an xã đến nhắc nhở Kpă Teo không được tiếp tục gây mất trật tự. Kpă Teo to tiếng cự cãi, đấm 2 phát vào vùng bụng Đại úy Tuân rồi vòng tay qua cổ định vật ngã. Thấy vậy, Quân đến can ngăn và kéo Teo về nhà mình.

Đối tượng Kpă Teo. Ảnh: Thúy Trinh

Khoảng 30 phút sau, do vẫn bực tức về việc bị nhắc nhở nên Teo lấy một con dao ở nhà Quân rồi đi bộ đến trụ sở Công an xã Ia Lang. Lúc này, Đại úy Tuân đang triển khai nhiệm vụ cho lực lượng Công an xã truy bắt Teo. Thấy đối tượng đến, Đại úy Tuân yêu cầu Teo vào trụ sở làm việc. Chẳng những không chấp hành, Teo còn tỏ thái độ chống đối, thách thức lực lượng Công an, đồng thời rút con dao giấu trong người ra đuổi đánh Đại úy Tuân. Tuy nhiên, đối tượng nhanh chóng bị Công an xã khống chế, tước hung khí và bàn giao cho Công an huyện tạm giữ hình sự để điều tra, xử lý theo quy định.

Nói về hành vi hung hãn của Kpă Teo, ông Trần Hữu Thăng-Trưởng thôn Le 1 (xã Ia Lang) bức xúc: “Kpă Teo làm ồn ào, mất trật tự nên đồng chí Tuân nhắc nhở là đúng. Còn Teo cố tình chống đối, mang dao đến trụ sở Công an xã, đuổi đánh cán bộ Công an là việc làm sai trái, coi thường pháp luật, bà con trong làng ai cũng phản đối. Cán bộ Công an đang làm nhiệm vụ mà đối tượng còn có hành vi côn đồ như thế thì khi mâu thuẫn với người dân còn manh động đến cỡ nào. Chúng tôi mong muốn pháp luật xử lý thật nghiêm minh để răn đe các đối tượng khác”.

Ngồi tù vì chống người thi hành công vụ

Ngày 15-12-2021, Tòa án nhân dân huyện Đức Cơ mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Rơ Lan Chuân (SN 1996, trú làng Mook Trang, xã Ia Dom) 9 tháng tù, bị cáo Rơ Mah Chiêu (SN 1997, trú cùng làng) 6 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.



Thực nghiệm hiện trường vụ Rơ Lan Chuân, Rơ Mah Chiêu tấn công lực lượng Công an xã Ia Dom (ảnh Công an huyện Đức Cơ cung cấp).

Theo thống kê của Phòng Tham mưu (Công an tỉnh), từ đầu năm 2021 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 15 vụ chống người thi hành công vụ, trong đó 11 vụ chống lực lượng Công an. Riêng hơn 2 tháng đầu năm 2022, ngoài vụ việc xảy ra tại xã Ia Lang kể trên, vào ngày 7-1-2022, Công an thị xã Ayun Pa cũng tạm giữ hình sự đối tượng Ksor Ping (SN 1988, trú tại buôn Biah B, xã Ia Tul, huyện Ia Pa) vì chống lại lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn trên đường Trần Hưng Đạo (thuộc tổ 2, phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa).

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 10-10-2021, Rơ Lan Chuân điều khiển xe mô tô BKS 81U1-265.46 chở theo 2 thanh niên trong làng (không đội mũ bảo hiểm) di chuyển trên quốc lộ 19, đoạn thuộc làng Mook Đen 1, xã Ia Dom. Khi thấy tổ công tác của Công an xã Ia Dom gồm: Trung úy Hồ Ngọc Tiệp và anh Nguyễn Thanh Tuấn (Công an viên bán chuyên trách) đang tuần tra ở khu vực này, Chuân điều khiển xe rẽ theo hướng cổng chào làng Mook Trang rồi đi vào nhà của Rơ Mah Chiêu là bạn Chuân. Phát hiện xe của Chuân chở quá số người quy định, Trung úy Tiệp và anh Tuấn vào sân nhà Chiêu để thông báo lỗi, giải thích về hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ của các đối tượng, đồng thời yêu cầu đưa xe về trụ sở Công an xã để xử lý theo quy định. Sau khi xin cán bộ Công an bỏ qua lỗi vi phạm không được, Rơ Lan Chuân bất ngờ tấn công Trung úy Hồ Ngọc Tiệp bằng tay, chân, gậy gỗ và dao. Rơ Mah Chiêu đi chơi về thấy vậy không ngăn cản mà còn cùng Chuân đánh Trung úy Tiệp, dùng gậy gỗ uy hiếp anh Tuấn. Hậu quả, Trung úy Tiệp bị tổn hại sức khỏe 3%.

Theo Trung tá Nguyễn Trung Hiển-Trưởng Công an huyện Đức Cơ: “Từ những vụ việc trên cho thấy vẫn còn một số đối tượng có hành vi coi thường pháp luật, thách thức, đe dọa lực lượng Công an khi đang làm nhiệm vụ với tính chất ngày càng côn đồ, hung hãn. Đối với vụ Kpă Teo chống lại lực lượng Công an xã Ia Lang, Công an huyện sẽ nhanh chóng hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân huyện truy tố và xét xử làm án điểm. Xác định một trong những nguyên nhân của hành vi chống người thi hành công vụ bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết pháp luật của một bộ phận thanh-thiếu niên, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nhận thức về tính nguy hiểm, hậu quả nghiêm trọng của các hành vi này. Đồng thời, vận động người dân lên án mạnh mẽ hành vi chống người thi hành công vụ và hỗ trợ lực lượng Công an đấu tranh, ngăn chặn các đối tượng phạm tội”.