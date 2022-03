Bắt giữ nữ quái gây ra hàng loạt vụ trộm ở các cửa hàng tại TP.HCM

Nữ quái gây ra hàng loạt vụ trộm ở cửa hàng tại TP.HCM vừa bị cảnh sát hình sự bắt giữ.





Ngày 17.3, Phòng CSHS (PC02) Công an TP.HCM cho biết vừa bắt giữ Trần Thị Lượm (55 tuổi, ngụ Q.10) về hành vi trộm cắp tài sản.



Lượm được xác định là nữ "siêu trộm" gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản tại các cửa hàng ở nhiều quận, huyện trên địa bàn TP.HCM.



Trần Thị Lượm tại công an. Ảnh: C.T.V



Theo đó, trong thời gian cao điểm cách ly xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19, một người nữ đi cùng 1 người đàn ông đến các cửa hàng trên địa bàn TP.HCM , vờ hỏi mua hàng.



Lợi dụng lúc các nhân viên mất cảnh giác, đối tượng ra tay trộm cắp tài sản như điện thoại, ví tiền trong cửa hàng rồi tẩu thoát.



Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng PC02 khẩn trương truy xét, bắt giữ nghi can. Sau thời gian theo dõi, điều tra, ngày 16.3 các trinh sát hình sự đã ập vào bắt giữ Lượm. Bước đầu, Lượm khai nhận thực hiện 5 đến 6 vụ trộm ở nhiều quận khác nhau. Theo trình báo của các nạn nhân thì trên 20 cửa hàng tại TP.HCM đã bị trộm cắp theo phương thức kể trên.



Ngoài ra, một đối tượng chở Lượm đến các cửa hàng để "ăn hàng" cũng bị công an tạm giữ.



Công an TP.HCM đề nghị nạn nhân của nữ siêu trộm này, đến Đội 4 hoặc 8 - Phòng CSHS (số 459 Trần Hưng Đạo, P.Cầu Kho, Q.1; ĐT: 069.3187224) để trình báo.

Theo Ngọc Lê-Mã Phong (TNO)