Vụ tai nạn giao thông khiến 3 người chết tối mùng một Tết ở Chư Prông: Nỗi đau chồng chất

(GLO)- Chiều mùng 2 Tết, trong 3 căn nhà nhỏ ở xã Ia Tôr và Ia Me (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), tiếng chiêng đưa tiễn người thân xấu số, tiếng khóc nấc nghẹn ngào của người thân và ánh mắt thơ dại của đứa trẻ phút chốc rơi vào cảnh mất cha ám ảnh tâm trí người đến viếng thăm.

3 nạn nhân còn rất trẻ

Vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 1-2 (tức mùng 1 Tết Nhâm Dần 2022), anh Trần Bình Trọng (SN 1996, trú tại thôn 1, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe mô tô BKS 81C.B3-131.87 lưu thông trên tỉnh lộ 665 hướng từ UBND xã Ia Tôr đi UBND xã Ia Pia. Đến đoạn qua làng Nớt (xã Ia Me, huyện Chư Prông) đã xảy ra va chạm với xe mô tô BKS 81B3-171.83 do Rơ Lan Thương (SN 2005) điều khiển, chở phía sau là Rơ Mah Soan (SN 2006, cùng trú tại làng Siu, xã Ia Me, huyện Chư Prông) đi ngược chiều. Hậu quả, anh Trọng và Thương tử vong tại chỗ, Soan bị thương nặng được đưa đi cấp cứu và tử vong tại Bệnh viện Quân y 211.

Căn nhà của gia đình anh Trọng nằm ngay bên tỉnh lộ 665, cách đoạn anh gặp nạn không bao xa. Trò chuyện cùng chúng tôi, người bác của anh ngậm ngùi nói: “Chập choạng tối mùng 1 Tết, Trọng chạy xe đi đón một người thân. Vừa rời nhà không bao lâu thì gia đình nhận được tin Trọng bị tai nạn giao thông (TNGT) rất nặng. Nỗi đau ập xuống bất ngờ khiến cả gia đình suy sụp. Bây giờ, vợ trẻ góa bụa. 2 đứa con, đứa lớn hơn 4 tuổi, đứa nhỏ 2 tuổi đã sớm chịu cảnh mồ côi”.

Siu Dương (bìa trái) đau xót, bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của chồng. Ảnh: Lê Hòa

Cách nhà anh Trọng khoảng 2 km là nhà của Rơ Lan Thương. Trong căn nhà nhỏ tạm bợ thưng bằng gỗ ván và tôn lợp đã rỉ sét, cha mẹ và người thân của anh trĩu nặng nỗi buồn. Siu Dương-vợ Thương vẫn chưa thể tin rằng chồng mình đã vĩnh viễn không còn trên cõi đời. Hai vợ chồng vừa lấy nhau chưa được bao lâu, Dương vừa sinh con gái đầu lòng cách đây hơn 1 tháng. “Em không biết nữa, chỉ biết mùng 1 Tết anh Thương có uống rượu rồi đi ra ngoài chơi mà không rõ đi chơi đâu…”-Dương bật khóc nức nở.

Trong số 3 nạn nhân, Soan là người trẻ nhất . Ông Siu Nhem-bố của anh Soan-buồn bã nói: “Vợ chồng tôi có 3 người con, Soan là con thứ hai. Ngày thường nó cũng chịu thương, chịu khó. Nay “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”, vợ chồng tôi nhìn con nằm đó mà buồn đứt ruột gan”.

Kịp thời hỗ trợ gia đình nạn nhân

Trong 3 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 3 vụ TNGT, làm chết 6 người (huyện Đak Pơ 1 vụ, làm 1 người chết; huyện Krông Pa 1 vụ, làm 2 người chết; huyện Chư Prông 1 vụ, làm 3 người chết); tăng 2 người chết so với Tết Nguyên đán 2021. Lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã lập biên bản 259 trường hợp vi phạm, tạm giữ 97 xe mô tô, 76 giấy tờ các loại, xử phạt 147 trường hợp, xử phạt vi phạm hành chính số tiền 43,4 triệu đồng.

Sau khi xảy ra vụ TNGT thương tâm, đại diện Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh cùng đại diện Thường trực Ban ATGT huyện Chư Prông đã đến chia buồn và tặng quà hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Ban ATGT tỉnh đã hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng.

Thay mặt Ban ATGT tỉnh, ông Trần Đình Sơn-Phó Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải đã thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân. “Cả 3 nạn nhân đều còn rất trẻ, các anh ra đi để lại vợ trẻ, con thơ, cha mẹ già yếu. Trong đó, gia đình Thương, Soan đều có hoàn cảnh rất khó khăn. Các anh là trụ cột gánh vác gia đình, bởi vậy, những người ở lại sẽ phải gồng gánh rất vất vả để lo cho vợ con, cha mẹ các anh”-ông Sơn bày tỏ.

Đại diện Ban ATGT tỉnh, Ban ATGT huyện Chư Prông và Ban ATGT xã Ia Me đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân Rơ Mah Soan. Ảnh: Lê Hòa

Dịp này, Ban ATGT huyện Chư Prông cũng trao hỗ trợ 3 triệu đồng/gia đình, Ban ATGT 2 xã hỗ trợ mỗi gia đình 1 triệu đồng. Ông Bùi Xuân Linh-Chủ tịch UBND xã Ia Tôr-cho biết: Sự việc đáng tiếc xảy ra ngay trong những ngày Tết Nguyên đán. Chính quyền địa phương đã cắt cử lực lượng thường xuyên có mặt để kịp thời hỗ trợ gia đình, đồng thời nhắc nhở bà con khi đến thăm viếng chú ý công tác phòng-chống dịch Covid-19.