Triển khai công tác Cảnh sát điều tra toàn quốc năm 2022

Sáng 10-1, tại Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác CSĐT toàn quốc. Đại tướng Tô Lâm-Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự, chỉ đạo hội nghị.





Dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Gia Lai có Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: Nguyễn Hữu



Năm 2021, trong điều kiện tình hình có nhiều diễn biến phức tạp do tác động của dịch Covid-19, lực lượng CSĐT toàn quốc đã triển khai toàn diện các mặt công tác, đạt được nhiều kết quả quan trọng; góp phần cùng toàn lực lượng Công an nhân dân hoàn thành tốt các mặt công tác. Toàn lực lượng CSĐT đã thụ lý trên 134.000 tin báo, tố giác tội phạm; kiến nghị khởi tố tăng 2,31%; tỷ lệ giải quyết đạt 90,2%; khởi tố mới 75.358 vụ với gần 120.000 bị can, tăng 0,34% về số vụ và 3,25% số bị can so với năm 2020. Tỷ lệ khám phá án hình sự đạt 86,37%; án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%.



Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương những nỗ lực phấn đấu và kết quả đạt được của lực lượng CSĐT toàn quốc trong năm 2021. Đồng thời khẳng định, trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ luôn xác định, đánh giá cao vai trò, vị trí quan trọng của lực lượng CSĐT. Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu toàn lực lượng CSĐT các cấp quán triệt những yêu cầu có tính nguyên tắc trong công tác điều tra từ Trung ương đến cơ sở, nhất là chủ động phòng ngừa, tích cực tấn công trấn áp tội phạm, kết hợp chặt chẽ giữa điều tra với trinh sát trong hoạt động của Cơ quan điều tra các cấp; yêu cầu về thượng tôn pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm… Tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích cùng lực lượng Công an toàn quốc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.



