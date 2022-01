Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, 6 đối tượng lãnh 44 năm tù

(GLO)- Ngày 20-1, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 6 bị cáo với tổng mức hình phạt 44 năm tù cùng về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Cụ thể: bị cáo Trần Văn Tùng (SN 1990, trú tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) 8 năm, 6 tháng tù; Lương Xuân Trình (SN 1992, trú tại xã Phong Châu, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) 8 năm tù; Hà Hữu Nhân (SN 1974, trú tại thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) 5 năm tù; 3 bị cáo: Nguyễn Văn Nam (SN 1976, trú tại thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, Hà Nội), Khuất Duy Nghĩa (SN 1980, trú tại xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ, Hà Nội), Lục Văn Quang (SN 1990, trú tại xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) cùng nhận mức án 7 năm tù, 6 tháng tù.

Theo hồ sơ vụ án, xuất phát từ động cơ vụ lợi cá nhân nên trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 3-2021, thông qua tài khoản Wechat trên mạng xã hội, Tùng, Trình, Nam, Nghĩa, Quang đã liên lạc với các đối tượng ở Trung Quốc tổ chức nhiều lần đưa 43 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ngoài ra, từ giữa tháng 2 đến ngày 2-3-2021, Tùng, Trình và Quang đã tổ chức đưa khoảng 40 đến 50 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam thu lợi bất chính tổng cộng hơn 373 triệu đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: R'Ô HOK

Đối với Tùng là chủ mưu đã tổ chức đưa 43 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam thu lợi bất chính hơn 174 triệu đồng. Đồng thời câu kết với Trình tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc, sau đó giao cho Nam và Nghĩa chở vào Việt Nam. Riêng Nhân tổ chức 2 lần đưa 8 người Trung Quốc từ Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Vào ngày 6-2-2021, Công an TP. Pleiku, phát hiện Li Gang (SN 2001, quốc tịch Trung Quốc) nhập cảnh trái phép đến địa bàn TP. Pleiku nên đưa đi cách ly tập trung, đồng thời bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Gia Lai tiến hành xác minh, làm rõ. Đến ngày 19-2-2021, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiếp nhận nguồn tin về tội phạm và tiến hành điều tra về hành vi tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.