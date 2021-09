Triệt phá 3 đường dây đưa người Trung Quốc sang Campuchia

(GLO)- Ngày 9-9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã phối hợp với Công an các tỉnh liên quan vừa bóc gỡ 3 đường dây đưa người Trung Quốc xuất nhập cảnh trái phép vào Việt Nam rồi móc nối với một số đối tượng để đưa sang Campuchia làm việc tại các sòng bạc.

Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Gia Lai, những tháng đầu năm 2021, thông qua các trang mạng xã hội, một số đối tượng người Việt Nam đã cấu kết với các đối tượng người Trung Quốc để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Theo đó, các đối tượng nhập cảnh trái phép chủ yếu qua biên giới các tỉnh phía Bắc như: Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang… sau đó di chuyển xuống Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh để trung chuyển vào TP. Hồ Chí Minh. Từ đây, các đối tượng xuống các tỉnh phía Tây Nam Bộ, Tây Nguyên để tìm đường sang Campuchia lao động trong các sòng bạc.

Mỗi chuyến xe chở người Trung Quốc từ các tỉnh phía Bắc vào phía Nam, các đối tượng thu cước 25-30 triệu đồng (tùy theo số lượng người). Đầu tháng 2-2021, đối tượng Trần Văn Tùng (SN 1990, trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) đã dùng mạng xã hội Wechat (mạng xã hội của Trung Quốc) để móc nối với một số đối tượng người Trung Quốc cần vượt biên vào Việt Nam để sang Campuchia. Đường dây này bị phát hiện khi Nguyễn Văn Nam (SN 1976, trú tại huyện An Dương, TP. Hải Phòng) chở 5 người Trung Quốc trên xe ô tô BKS 15A-509.72 từ tỉnh Cao Bằng vào TP. Hồ Chí Minh. Khi đến địa bàn tỉnh Gia Lai thì đối tượng Li Gang (SN 2001, quốc tịch Trung Quốc) xảy ra mâu thuẫn với 4 người trên xe nên bị đuổi xuống. Tại TP. Pleiku, Li Gang bắt taxi tiếp tục hành trình lên khu vực biên giới (huyện Đức Cơ hoặc Chư Prông) để tìm đường vượt biên qua Campuchia thì bị tài xế taxi nghi ngờ trình báo cơ quan Công an. Từ đây, Công an tỉnh Gia Lai phát hiện đường dây tổ chức đưa người Trung Quốc xuất nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để sang Campuchia.

Kết quả điều tra xác định, đối tượng Tùng có vai trò điều hành đường dây này, đối tượng Nam cùng Khuất Duy Nghĩa (SN 1980, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) có nhiệm vụ chở người Trung Quốc vào các tỉnh phía Nam; đối tượng Hà Hữu Nhân (SN 1974, trú tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) có vai trò tiếp nhận để đưa các đối tượng đến khu vực biên giới tỉnh An Giang để vượt biên sang Campuchia. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã đưa trót lọt 35 người Trung Quốc sang Campuchia. Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ thêm đối tượng Lương Xuân Trình (SN 1992, trú tại huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng) là đối tượng đảm nhận vai trò tiếp nhận người Trung Quốc vượt biên trái phép vào tỉnh Cao Bằng để đưa xuống các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội… bàn giao cho các đối tượng trung chuyển. Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố 6 đối tượng gồm: Trần Văn Tùng, Lương Xuân Trình, Lục Văn Quang, Khuất Duy Nghĩa, Hà Hữu Nhân, Nguyễn Văn Nam về tội Tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép.

Các đối tượng (từ trên xuống và từ trái qua): Khuất Duy Nghĩa, Trần Văn Tùng, Lục Văn Quang, Hà Hữu Nhân, Lương Xuân Trình và Nguyễn Văn Nam. Ảnh Công an tỉnh Gia Lai

Tiếp đó, vào đầu tháng 3-2021, Công an huyện Ia Grai cũng đã phát hiện 5 người Trung Quốc đi trên taxi BKS 51H-159.49 do tài xế Cao Ngọc Trung (SN 1969, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) điều khiển từ TP. Hồ Chí Minh về Gia Lai và di chuyển lên địa bàn huyện Ia Grai. Qua đấu tranh, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ thêm đối tượng Nguyễn Đăng Duẫn (SN 1987, quê huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) và đối tượng cầm đầu đường dây là Bùi Đức Hoàn (SN 1987, trú TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép”. Ngoài ra, một vụ án khác do người Campuchia tên Ric, móc nối với nhóm người ở Gia Lai để đưa người Trung Quốc sang Campuchia cũng bị Công an tỉnh Gia Lai bóc gỡ. Theo đó, vào ngày 31-3, taxi Vinasun biển số 81A-180.65 do tài xế Nguyễn Quốc Long (SN 1986, trú huyện Ia Grai) điều khiển chở 5 người Trung Quốc từ Gia Lai sang Campuchia. Khi đến xã Ia O (huyện Ia Grai) do nhóm người bên phía Campuchia không nhận người nên khi các đối tượng quay về TP. Pleiku thuê nhà nghỉ thì bị các trinh sát Phòng Xuất nhập cảnh-Công an tỉnh Gia Lai tạm giữ. Qua điều tra mở rộng, Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ thêm các đối tượng Lê Văn Đức (SN 1986), Lê Chí Tâm (SN 1986, cùng trú thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) và Nguyễn Hải Sơn (SN 1986, trú tại phường Trà Bá, TP. Pleiku) để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã thỏa thuận với Ric nhận 5 người Trung Quốc để đưa sang biên với giá 5 triệu đồng/người.

Thượng tá Phan Thanh Sơn-Trưởng phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Gia Lai-cho biết: “Đây là những đường dây tổ chức cho người Trung Quốc xuất nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đưa đi Campuchia để làm việc tại các sòng bạc bị Công an tỉnh Gia Lai bóc gỡ trong thời gian qua. Để bóc gỡ được các đường dây này, Công an tỉnh Gia Lai đã sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Công an các tỉnh liên quan điều tra phá án và đã làm rõ toàn bộ các đối tượng liên quan. Với những thành tích đạt được, Công an tỉnh Gia Lai đã đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng-chống người xuất nhập cảnh trái phép…”.