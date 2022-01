Đe dọa tạt a-xít để "tống tiền" các gia đình giàu có

Do ham chơi bời, cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có ở huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) để đe dọa tạt a-xít nhằm chiếm đoạt tài sản.





Chiều 9-1, thượng tá Đào Minh Đức, Trưởng Công an huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng), cho biết Công an huyện Tiên Lãng vừa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hải Phòng bắt giữ Dương Văn Tuyền (SN 1996, xã Tây Hưng, huyện Tiên Lãng), là nghi phạm đã đe dọa tạt a-xít 1 gia đình ở xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng để "tống tiền".





Nghi phạm Dương Văn Tuyền



Theo tài liệu điều tra, do chơi bời cờ bạc trên mạng Internet dẫn đến nợ nần, khoảng giữa tháng 12-2021, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt a-xít nhằm chiếm đoạt tài sản.



Sau đó, Tuyền dùng điện thoại sim rác gọi cho vợ chồng anh N.T.Tr. (SN 1982) và vợ là chị P.T.Th. (SN 1986, ở xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng) đe dọa tạt a-xít. Tuyền yêu cầu nếu muốn yên ổn thì gia đình anh Tr. phải chuyển cho Tuyền 500 triệu đồng.



Để tăng hoang mang, lo sợ cho gai đình anh Tr., Tuyền đã sử dụng a-xít thông tắc đường ống cho vào 1 chai sứ màu đen mang về ven đường 212 đoạn qua xã Bắc Hưng cất giấu chờ cơ hội. Liên tiếp trong 3 ngày đầu năm 2022, Tuyền đã thực hiện các hành vi khủng bố tinh thần các bị hại.



Khoảng 5 giờ ngày 1-1, Tuyền đến nhà anh Tr. với mục đích đặt 1 cốc a-xít trước cửa nhà định dọa dẫm. Ngay lúc đó, khi chị P.T.H. trong xóm chạy bộ thể dục qua, Tuyền đã đi theo hất cốc a-xít vào người chị này rồi bỏ chạy.



Sau đó, Tuyền nhắn tin cho anh Tr. và chị Tr. về việc có người đã bị tạt a-xít để vợ chồng anh chị lo lắng hoang mang.



Tiếp đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 2-1, Tuyền tiếp tục đặt 1 cốc a-xít trước cửa nhà anh Tr. hòng khủng bố gia đình anh. Chưa dừng lại, ngày 3-1, vào khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, Tuyền tiếp tục hất 1 cốc a-xít vào nhà bố đẻ chị Tr. ở xã Đông Hưng hòng gây hoang mang cho gia đình.





Để đe dọa Tuyền hắt 1 cốc a-xít vào cổng nhà bố để chị Tr.

Tang vật liên quan đến vụ án, cơ quan công an thu giữ của Dương Văn Tuyền





Cùng với thủ đoạn trên, Tuyền đã điện thoại cho anh Đ.V.Đ. (SN 1973, cũng trú tại xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng) đe dọa nếu không muốn bị tạt a-xít và yêu cầu phải chuyển tiền cho đối tượng này.



Anh Đ. không tin và cho rằng kẻ gọi điện là kẻ khùng nên đã chặn số điện thoại.



Đến 19 giờ ngày 30-12, Tuyền đến nhà anh Đ. đặt 1 cốc a-xít vào trước cửa rồi bỏ đi.



Cũng để tăng thêm sức ép, Tuyền tìm được địa chỉ em vợ anh Đ. là chị D. ở phố Nguyễn Công Hòa, quận Lê Chân, mang 1 cốc nước lọc để vào trước cửa nhà chị này. Sau đó, Tuyền nhắn tin thông báo cho "con mồi" hoang mang để thực hiện theo ý của Tuyền.



Nhận được đơn trình báo của các nạn nhân, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng và Công an huyện Tiên Lãng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát của 2 đơn vị đã xác định kẻ tống tiền các gia đình ở xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng chính là Dương Văn Tuyền. Qua xác minh, đến 21 giờ ngày 5-1, lực lượng phá án đã bắt giữ đối tượng, thu tang vật 4 ĐTDĐ, các thẻ sim, cốc và chai a-xít Tuyền sử dụng gây án và 2 xe máy.



Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Dương Văn Tuyền để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo Tr.Đức (NLĐO)