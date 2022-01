Bắt quả tang 28 đối tượng kiếm tiền xài Tết bằng cách đá gà

Sáng 31-1, Công an huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý 28 đối tượng trong 2 vụ đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền bị cơ quan này bắt quả tang trong 2 ngày giáp Tết.





Theo đó, chiều 30-1, Công an huyện Tân Hiệp đã bắt quả tang một tụ điểm đá gà ăn tiền tại bãi đất trống ở xã Tân Hiệp A. Tại hiện trường, công an tạm giữ 12 đối tượng, 3 con gà, trên 50 triệu đồng, 13 xe máy và một số vật dụng dùng cho việc tổ chức đánh bạc.





Các đối tượng bị bắt giữ trong vụ đá gà ăn tiền ở xã Tân Hiệp A, huyện Tân Hiệp.



Trước đó, vào ngày 28-1, Công an huyện Tân Hiệp cũng đã bắt quả tang một tụ điểm đá gà ăn tiền tại bãi đất trống thuộc xã Tân An. Tại hiện trường, công an tạm giữ 16 đối tượng, 2 con gà, gần 40 triệu đồng, 1 cân đồng hồ, 11 cặp cựa sắt và một số tang vật khác.



Các đối tượng bị bắt giữ trong vụ đá gà ăn tiền ở xã Tân An.



Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận mỗi tụ điểm đá gà điều có người canh đường cảnh giới từ xa, mỗi lần đặt cược từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng. Mỗi ngày, hàng trăm người đã đến đây tham gia đá gà và cá cược với nhau để kiếm tiền xài Tết.

Theo Văn Vũ (NLĐO)