Tạm giữ nhiều người đá gà ăn tiền

Tối 6/3, Công an phường Lộc Phát (TP Bảo Lộc) cho biết đã đột kích triệt phá một nhóm đá gà ăn tiền với hơn 20 người tham gia; trong đó, có 5 người bị bắt giữ tại hiện trường.



Bắt quả tang nhóm đối tượng vào biệt thự đá gà ăn thua bằng tiền

Công an phường Lộc Phát làm việc với người liên quan



Theo thông tin từ cơ quan công an, sau thời gian dài theo dõi, vào trưa cùng ngày, Công an phường Lộc Phát đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ mật phục tại đường Cao Bá Quát (Tổ dân phố 14, phường Lộc Phát) đột kích bắt quả tang hơn 20 người đang tổ chức đá gà ăn tiền tại một bãi đất trống.



Thời điểm cơ quan công an đột kích, nhóm người đang đá gà ăn tiền bỏ chạy toán loạn nhiều hướng. Tại đây, công an đã khống chế bắt giữ 5 người, tróng đó có Ph.H.L (40 tuổi, ngụ phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) được cơ quan công an xác định là người chủ mưu tổ chức đá gà ăn tiền. Những người bị bắt giữ còn lại ngụ tại xã Đam B’ri, phường Lộc Phát và phường Lộc Tiến.



Tại hiện trường, Công an phường Lộc Phát đã thu giữ 3 con gà đá, 2 cặp cựa sắt, 8,5 triệu đồng trong trận đá gà vừa diễn ra. Ngoài ra, cơ quan công an còn tạm giữ 7 xe máy của nhóm người tham gia đá gà.



Theo Công an phường Lộc Phát, nhóm người tham gia đá gà này đến từ nhiều địa phương trên địa bàn TP Bảo Lộc. Trong đó, qua theo dõi, những người thuộc địa bàn phường Lộc Phát thường tìm đến các địa phương khác tổ chức đá gà ăn tiền.



Hiện, Công an phường Lộc Phát đang tiếp tục xác minh, vận động những người tham gia đá gà ăn tiền đang bỏ trốn để hoàn tất hồ sơ chuyển Công an TP Bảo Lộc điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo HẢI ĐƯỜNG (baolamdong)