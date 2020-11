Bắt quả tang nhóm đối tượng vào biệt thự đá gà ăn thua bằng tiền

Chiều ngày 18-11, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ nhóm 12 đối tượng do Nguyễn Minh Công (tự "Còi", 37 tuổi, ngụ khu phố 4, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TPHCM) cầm đầu để điều tra hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà.





Trước đó, vào trưa ngày 17-11, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương bắt quả tang nhóm đối tượng hơn 10 người đang đá gà ăn thua bằng tiền trong căn biệt thự (tại địa chỉ số 9 đường Nguyễn Hữu Cảnh, khu phố Đông A, phường Đông Hòa, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) do Công làm chủ, nên khống chế, bắt giữ.





Các đối tượng đá gà ăn tiền bị bắt giữ





Theo điều tra ban đầu, từ tháng 10-2020 đến nay, đối tượng Nguyễn Minh Công đã bàn bạc với Nguyễn Minh Dũng (40 tuổi, ngụ phường Đông Hòa, TP Dĩ An) để tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền tại căn biệt thự trên để thu 50.000 đồng/ 1 triệu đồng tiền cá cược đá gà.



Lúc bị bắt quả tang, các đối tượng đang tổ chức 2 trận đá gà với số tiền cược gần 100 triệu đồng.



Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 4 con gà đá, 7 xe máy, 10 điện thoại và 50 triệu đồng tiền mặt.



Hiện vụ việc đang được Công an TP Dĩ An tiếp tục điều tra và truy bắt các đối tượng bỏ trốn.

