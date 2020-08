Bắt quả tang 85 người chơi đá gà ăn tiền, thu giữ 16 con gà chọi, 46 xe máy, 9 xe ôtô

Khi 85 người đến từ nhiều tỉnh như Thanh Hóa, Nam Định, Ninh Bình... đang say sưa tham gia đá gà ăn tiền thì công an ập vào bắt quả tang, thu giữ thu giữ 16 con gà chọi, 46 xe máy, 9 xe ôtô...





Ngày 24-8, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) vừa triệt phá 1 ổ đá gà ăn tiền quy mô lớn trên địa bàn, bắt giữ gần 100 người cùng nhiều tang vật liên quan tới hành vi đánh bạc.





Hai kẻ cầm đầu cùng tang vật có liên quan - Ảnh: Công an Thanh Hóa





Theo đó, vào sáng ngày 23-8, Công an thị xã Bỉm Sơn đã bất ngờ ập vào một hộ dân trên địa bàn thị xã, bắt quả tang 85 người đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền.



Tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 16 con gà chọi, 46 xe máy, 9 xe ôtô, 7,5 triệu đồng và 123 triệu đồng thu trên người cùng một số tang vật có liên quan.



Theo Công an thị xã Bỉm Sơn, 2 kẻ cầm đầu đứng ra tổ chức đá gà là Phùng Văn Dũng (SN 1983; ngụ phường Ngọc Trạo) và Bùi Văn Bình (SN 1973; ngụ phường Lam Sơn), cả 2 đều ở thị xã Bỉm Sơn.



Các "con bạc" bị bắt tại trận đến từ các huyện Nga Sơn, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Thạch Thành, thị xã Bỉm Sơn, TP. Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) và các tỉnh Nam Định, Ninh Bình.



Hiện, vụ việc đang được Công an thị xã Bỉm Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo TUẤN MINH (NLĐO)