Cẩn trọng với "bẫy" lừa vay tiền qua App

(GLO)- Hình thức vay tiền qua App đang nở rộ vì thủ tục nhanh gọn, đơn giản. Thế nhưng, nhiều người vay tiền theo hình thức này phải khốn đốn vì lãi suất tăng chóng mặt. Chưa kể, phía cho vay còn liên tục “khủng bố” tinh thần con nợ cũng như người thân để đòi tiền.

Ngày 2-12, Phòng An ninh mạng và Phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của anh N.V.A. (phường Ia Kring, TP. Pleiku) và chị T.T.H.D. (phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) về việc bị lừa đảo vay tiền qua App với lãi suất cao và bị các chủ nợ đe dọa, bôi nhọ danh dự để ép trả nợ.

Theo đơn trình báo của chị D, đầu năm 2021, thông qua các trang mạng xã hội, chị biết đến hình thức vay tiền qua App với thủ tục nhanh gọn, đơn giản. Do đang cần tiền để làm ăn, chị D. đã tải các ứng dụng và vay 40 triệu đồng trên App “ABC.Credit”. Sau khi chị tải App về điện thoại, một người thông qua App tự giới thiệu là nhân viên tín dụng và hướng dẫn chị tạo tài khoản bằng cách cung cấp các thông tin cá nhân như: hình ảnh, căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng... Trước khi vay tiền, đối tượng còn yêu cầu chị D. phải đồng ý với các điều khoản trên hợp đồng do ứng dụng soạn sẵn. Trong số các điều kiện đưa ra có điều khoản buộc người vay đồng ý cho ứng dụng truy cập danh bạ, thư viện ảnh, quản lý cuộc gọi, tin nhắn trên điện thoại di động. Khi chị D. đồng ý với các điều khoản trên thì được giải ngân 32 triệu đồng, 8 triệu đồng còn lại bị trừ vào tiền phí hợp đồng, bảo hiểm, lãi suất vay phải trả trước…

Minh họa: DAD

Tuy nhiên, vài tháng sau, số tiền chị D. phải trả phí vay cho các đối tượng đã lên đến hơn 60 triệu đồng nhưng vẫn chưa hết nợ. Sau đó, các đối tượng cho vay trên App tiếp tục giới thiệu, ép buộc chị D. vay tiền trên các App khác nhau để lấy tiền trả nợ cho chúng. Tính đến thời điểm này, chị D. đã vay trên 20 App để trả cho các khoản vay trước, dẫn đến số nợ lên đến gần 300 triệu đồng và không còn khả năng trả nợ. Do đã nắm bắt được thông tin cá nhân và số điện thoại người thân của chị D. nên một số đối tượng đã gọi điện, nhắn tin đe dọa chị cũng như người thân, bạn bè. Chưa dừng lại ở đó, các đối tượng còn ghép hình ảnh của chị D. vào các trang web “đen” để bôi nhọ danh dự, uy hiếp bắt chị và gia đình phải thanh toán các khoản nợ. Trước những hành vi này, chị D. đã đến Công an tỉnh trình báo sự việc.

Tương tự, đầu tháng 11-2021, do cần tiền gấp để lo công việc làm ăn, anh A. vay 50 triệu đồng qua App “XYZ.Credit”. Sau khi anh A. cung cấp thông tin cá nhân để tạo tài khoản, những ngày sau đó, với lý do khắc phục các lỗi tự đưa ra như: sai số tài khoản, sai ngân hàng, sai nội dung, nâng cấp điểm tín dụng của khách hàng, phí bảo hiểm… các đối tượng thông báo đã thực hiện 11 lần chuyển khoản với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng vào các tài khoản khác nhau. Thế nhưng, đến nay, anh A. vẫn chưa nhận được khoản tiền vay nào. Dù đã nhiều lần liên hệ nhưng những số điện thoại mà các đối tượng gọi cho anh A. trước đó đều không thể liên lạc được. Lo sợ bị lừa đảo, ép trả những khoản vay không có thực nên anh A. đã trình báo sự việc lên Công an tỉnh.

Theo Công an tỉnh, hiện nay, các đối tượng cho vay tiền qua App còn thực hiện một số thủ đoạn như: yêu cầu người vay cung cấp các hình ảnh, clip nhạy cảm của bản thân để chúng lưu giữ làm căn cứ khống chế người vay. Khi người vay không đáp ứng các yêu cầu trả nợ vô lý của đối tượng thì bị chúng đăng tải hình ảnh nhạy cảm lên các trang mạng xã hội nhằm bêu xấu và ép buộc trả tiền. Các số tài khoản ngân hàng để nhận tiền bị hại chuyển đến và các số điện thoại đối tượng dùng để gọi điện mời chào, ép buộc, đe dọa người vay đều là các số tài khoản rác, sim rác được mua bán trên các trang mạng xã hội nên việc điều tra của cơ quan Công an gặp nhiều khó khăn.

Qua đây, Phòng An ninh mạng và Phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa đối với các hành vi sử dụng không gian mạng nhằm chiếm đoạt tài sản thông qua các App vay tiền online, đầu tư tài chính... Khi phát hiện các hình thức mời chào cho vay tiền bất thường hoặc bị các đối tượng khống chế, đe dọa, bắt ép trả tiền, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.