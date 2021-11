Ông Nguyễn Duy Linh khắc phục xong 5 tỉ nhận hối lộ của Vũ 'nhôm'

Theo Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp), đến nay, ông Nguyễn Duy Linh, cựu Phó tổng cục trưởng Tổng cục tình báo (Bộ Công an), đã nộp lại khoản tiền 5 tỉ đồng nhận hối lộ của Vũ "nhôm".



Bị cáo Nguyễn Duy Linh, cựu phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, bị tuyên án 14 năm tù

Bị cáo Nguyễn Duy Linh tại phiên tòa hôm 6.11 - Ảnh: Anh Hùng



Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 sáng 22.11, Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) cho biết, tới đây sẽ tập trung nhiều biện pháp thu hồi tài sản đối với các vụ án kinh tế, tham nhũng, đặc biệt là các đại án thuộc diện Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.



Cụ thể, Tổng cục Thi hành án dân sự sẽ phối hợp với TAND tối cao, VKSND tối cao rà soát cụ thể từng vụ việc và có phương án để thu hồi tài sản cho Nhà nước.



Hiện nay, Tổng cục Thi hành dân sự đã thành lập một số tổ công tác liên ngành để thực hiện việc thu hồi tài sản trong một số đại án về kinh tế, tham nhũng tại Đà Nẵng, TP.HCM…



Trao đổi với Thanh Niên sáng nay 22.11, lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự cho biết, trong vụ án đưa và nhận hối lộ liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”), ông Nguyễn Duy Linh, cựu Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo (Bộ Công an) đã khắc phục xong khoản tiền nhận hối lộ.



Theo đó, khoản tiền 5 tỉ đồng nhận từ Vũ “nhôm” đã được ông Linh nộp ngay tại tòa và đến nay đã thực hiện xong các trình tự, thủ tục về thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định pháp luật.



Trước đó, như Thanh Niên phản ánh, ngày 6.11, TAND TP.Hà Nội đã quyết định tuyên phạt ông Nguyễn Duy Linh 14 năm tù về tội “nhận hối lộ” theo điều 354 bộ luật Hình sự; Phan Văn Anh Vũ 7 năm 6 tháng tù về tội “đưa hối lộ” và Hồ Hữu Hòa (lao động tư do) 2 năm 7 tháng 25 ngày tù về tội “môi giới hối lộ”.



Theo nhận định của HĐXX, Vũ “nhôm” vốn là thuộc cấp của bị cáo Nguyễn Duy Linh ở Tổng cục Tình báo (Bộ Công an). Năm 2017, Vũ biết đang bị điều tra trong vụ án cố ý làm lộ bí mật Nhà nước nên nhờ Hồ Hữu Hòa giới thiệu gặp bị cáo Linh xin giúp đỡ.



Sau đó, bị cáo Vũ bỏ trốn sang Singapore. Việc bỏ trốn của Vũ “nhôm” xuất phát từ việc bị cáo Linh thông tin cho biết Vũ có thể bị khởi tố, tạm giam. Thông qua trung gian Hồ Hữu Hòa, Nguyễn Duy Linh đã nhiều lần nhận quà biếu của Vũ “nhôm”, trong đó có một lần nhận số tiền 5 tỉ đồng.



Tiếp tục động viên Phan Sào Nam thi hành án



Trao đổi với báo chí sáng nay, ông Nguyễn Quang Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, cho biết đã chỉ đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ động viên Phan Sào Nam và người nhà tiếp tục khắc phục số tiền còn lại.



Phan Sào Nam là một trong 2 người cầm đầu đường dây đánh bạc ngàn tỉ Rikvip/Tip.Club, có liên quan tới các sĩ quan cấp tướng của ngành công an, do Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện và làm rõ vào năm 2017.



Ngoài mức án 5 năm tù về các tội danh ''tổ chức đánh bạc'' và ''rửa tiền'', ông Phan Sào Nam còn bị buộc nộp lại số tiền hơn 929 tỉ đồng; tịch thu, sung công quỹ số tiền hơn 548 tỉ đồng. Tổng cộng số tiền là 1.475 tỉ đồng, có nguồn gốc thu lợi bất chính.



Đến nay, Phan Sào Nam đã thi hành án được trên 1.382 tỉ đồng; số tiền được xác định chưa có điều kiện thi hành gần 80 tỉ đồng. Số tiền còn phải thi hành trên 13,2 tỉ đồng.



Hiện, ông Phan Sào Nam đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét lộ trình khắc phục hậu quả khoản tiền còn lại. Cụ thể, ông Nam đề nghị xin được nộp khoản tiền 20 triệu đồng, là lương hàng tháng nhận được và nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ.



Bên cạnh đó, ông Nam đề nghị được chủ động bán thửa đất 125 m2 thuộc dự án Golden Hills City (khu A, xã Hòa Liên, H.Hòa Vang, Đà Nẵng), đang bị kê biên. Ngoài ra, ông Nam cũng đang xin thủ tục để bán thêm một căn nhà tại TP.HCM.

