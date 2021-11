Bị cáo Nguyễn Duy Linh, cựu phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, bị tuyên án 14 năm tù

Bị cáo Nguyễn Duy Linh, cựu phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo - Bộ Công an, bị Viện Kiểm sát nhân dân đề nghị từ 13-15 năm tù.

Từ 9 giờ sáng nay 6-11, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", nguyên chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79), cùng bị cáo Nguyễn Duy Linh, cựu phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo - Bộ Công an, trong vụ án đưa, nhận hối lộ.



Các bị cáo tại phiên toà sơ thẩm

Theo đó, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Duy Linh - cựu phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an, 14 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Ông Linh phải nộp lại 5 tỉ đồng đã nhận hối lộ để xung công; (bị cáo đã nộp ngày 5-11).

Phan Văn Anh Vũ bị phạt 7 năm 6 tháng tù về tội "Đưa hối lộ", cộng án 30 năm tù trong 4 vụ trước bằng 30 năm tù.

Thầy phong thủy Hồ Hữu Hòa bị phạt 2 năm 7 tháng 25 ngày tù tù về tội "Môi giới hối lộ"; bị cáo Hoà đã chấp hành xong hình phạt, trả tự do tại tòa.

Theo chủ tọa, bị cáo Linh có đơn xin vắng mặt tại phần tuyên án vì lý do sức khỏe.

Trước đó, trong phần tranh tụng, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Hà Nội đề nghị Hội đông xét xử (HĐXX) tuyên Phan Văn Anh Vũ từ 7- 9 năm tù về tội Đưa hối lộ; bị cáo Hồ Hữu Hoà (hành nghề phong thuỷ) án từ thời gian tạm giam đến ngày tuyên án về tội Môi giới hối lộ; Vũ Duy Linh bị đề nghị từ 13-15 năm tù, cùng với đó truy thu 5 tỉ đồng nộp vào công quỹ.

Theo VKSND, Hồ Hữu Hòa hành nghề tư vấn về phong thủy và quen với Phan Văn Anh Vũ. Năm 2017, khi Bộ Công an điều tra về những sai phạm trong việc mua bán, chuyển nhượng nhà đất công sản tại TP Đà Nẵng và cố ý "Làm lộ bí mật nhà nước", Phan Văn Anh Vũ đã nhờ Hồ Hữu Hòa tiếp cận ông Nguyễn Duy Linh thời điểm đó là Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Tình báo, để nhờ giúp đỡ tìm hiểu thông tin. Phan Văn Anh Vũ thông qua Hồ Hữu Hòa đã chuyển tiền 5 tỉ đồng cho Nguyễn Duy Linh. Sau đó, Vũ "Nhôm" đã bỏ trốn sang Singapore do Nguyễn Duy Linh thông tin cho biết Vũ có thể bị khởi tố, bắt giam.



Bị cáo Nguyễn Duy Linh tại phiên toà

Đại diện VKSND cho rằng các bị cáo phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, hành vi phạm tội đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, gây dư luận bất bình, làm suy giảm niềm tin vào cơ quan nhà nước. Vì vậy, cần xử phạt nghiêm khắc để có tác dụng răn đe và phòng ngừa chung.

Theo VKSND, tại phiên tòa, bị cáo Linh đã thừa nhận hành vi nhận hối lộ 5 tỉ đồng. Cùng với đó, bị cáo Vũ cũng thừa nhận hành vi Đưa hối lộ. Căn cứ lời khai nhận tội, phù hợp với các lời khai, chứng cứ khác có trong hồ sơ do đó cáo trạng quy kết cho các bị cáo là có cơ sở.

Đáng chú ý, trong phần thẩm vấn vào sáng 5-11, bị cáo Nguyễn Duy Linh chỉ thừa nhận được Phan Văn Anh Vũ tặng quà bằng thuốc lá, xì gà nhưng không có tiền. Tuy nhiên, chiều cùng ngày cựu phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo bất ngờ thừa nhận đã nhận được số tiền 5 tỉ đồng do Vũ "nhôm" gửi đến, đồng thời gửi lời xin lỗi đến Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và lực lượng Công an Nhân dân.

Sau khi bị cáo Linh thừa nhận nhận 5 tỉ đồng của Phan Văn Anh Vũ, ông Vũ cũng bất ngờ xin thay đổi lời khai, nhận toàn bộ cáo buộc của viện kiểm sát và nói "có nhiều việc khó nói, mong HĐXX thông cảm". Cùng với đó, các bị cáo cũng yêu cầu luật sư của mình không tranh tụng gì thêm tại phiên toà.