Giữ nguyên mức án 20 năm tù với đối tượng lừa đảo 14 tỷ đồng

Sáng 19/11, tại Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tuyên giữ nguyên mức án 20 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Sa (trú tại phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Bị cáo Nguyễn Thị Sa tại phiên tòa xét xử sơ thẩm tháng 9/2021. Ảnh: NH





Theo cáo trạng, hành vi phạm tội của bị cáo Sa diễn ra từ năm 2006. Khi đó bị cáo bắt đầu làm chủ hụi để tổ chức mở các dây hụi trên địa bàn thành phố Kon Tum cho người khác tự do đăng ký tham gia chơi hụi nhằm thu tiền hoa hồng.



Trong quá trình làm chủ hụi, bị cáo tự đặt ra các quy định không đúng pháp luật, do vậy các hụi viên chỉ biết đóng tiền hụi cho bị cáo thu và nhận tiền hốt hụi từ bị cáo giao trả, các hụi viên trong dây hụi không thỏa thuận thời điểm mở hụi, hốt hụi, không biết nhau mà chỉ biết bị cáo là chủ hụi.



Trước thời điểm năm 2017 có một số hụi viên chơi hụi sau khi hốt hụi không đóng tiền lại cho bị cáo, nên từ năm 2017 đến tháng 11/2019, tiền thu hụi, tiền hoa hồng bị cáo không đủ trả cho các hụi viên, bị cáo tiếp tục mở các chân hụi mới nhằm thu tiền các chân hụi sau trả cho các chân hụi trước để che giấu việc mất khả năng chi trả của bị cáo.



Không dừng lại ở đó, bị cáo còn đưa ra các lý do khác nhau để vay tiền của các hụi viên để chồng tiền hốt hụi, trả tiền vay trước đó, trong khi bị cáo đã mất khả năng chi trả và mất khả năng thanh toán. Tổng cộng bị cáo đã chiếm đoạt của 91 người bị hại với số tiền hơn 14 tỷ đồng.



Xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tài sản thuộc sở hữu của người khác được pháp luật bảo vệ; số tiền bị cáo chiếm đoạt là rất lớn, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, gây hoang mang và làm ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế, đời sống của nhiều người, nên áp dụng điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tuyên giữ nguyên mức án 20 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Sa; buộc bồi thường toàn bộ số tiền mà bị cáo đã chiếm đoạt.



Trước đó, tháng 9/2021, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự, Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Sa 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Như Mai (baokontum)