(GLO)- Từ ngày 3 đến 23-11, Công an tỉnh tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật theo hình thức trực tuyến. Cuộc thi được chia làm 3 đợt: đợt 1 từ ngày 3 đến 9-11; đợt 2 từ ngày 10 đến 16-11; đợt 3 từ ngày 17 đến 23-11. Cán bộ, chiến sĩ Công an toàn tỉnh sử dụng máy tính hoặc các thiết bị di động có kết nối internet truy cập vào hệ thống cuộc thi thông qua mã QR do Ban tổ chức cung cấp để tham gia thi.

Tổ kỹ thuật kiểm tra, vận hành hệ thống cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến. Ảnh: Văn Phong

Nội dung cuộc thi là tìm hiểu về các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành như: Luật Cư trú năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Phòng-chống ma túy và nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành; các vấn đề liên quan đến công tác phòng-chống dịch Covid-19.

Cuộc thi nhằm cụ thể hóa Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” của UBND tỉnh. Đồng thời, đây là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 46 năm Ngày truyền thống lực lượng Pháp chế Công an nhân dân (27/10/1975-27/10/2021), Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11).