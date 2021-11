Chơi chứng khoán thua lỗ, thanh niên 20 tuổi đi cướp tiệm vàng

Vào tiệm vàng hỏi mua dây chuyền và nhẫn, khi đeo thử lên người, Ngãi báo ra xe lấy điện thoại vào chuyển khoản rồi rồ ga phóng đi.



Đối tượng cướp tiệm vàng Vũ Văn Ngãi tại cơ quan công an. Ảnh: TP



Ngày 1.11, Công an thị xã Hoàng Mai, Nghệ An cho biết đã bắt giữ Vũ Văn Ngãi (20 tuổi) trú phường Quỳnh Xuân, thủ phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng xảy ra trên địa bàn trước đó.



Theo đó, chiều ngày 30.10, tại cửa hàng kinh doanh vàng bạc Đông Tự ở thôn 13, xã Quỳnh Vinh, TX.Hoàng Mai có một nam thanh niên ăn mặc lịch sự đi vào.



Thanh niên này cho biết, mình cần mua 1 dây chuyền vàng cùng 2 chỉ vàng loại 24K, tổng trị giá khoảng 10,6 triệu đồng. Khi được chủ cửa hàng cho xem thử vàng, người thanh niên này mang lên cổ rồi ngắm nghía.



Khi đã ưng thuận, nam thanh niên này nói sẽ ra xe lấy điện thoại vào chuyển tiền. Tuy nhiên, khi vừa ra khỏi cửa, thanh niên này lao lên xe phóng đi.



Nhận được tin báo, cơ quan Công an thị xã Hoàng Mai vào cuộc điều tra. Sau khi sàng lọc, công an xác định, Ngãi chính là kẻ gây án. Đến ngày 31.10, Ngãi đã bị công an bắt giữ.



Tại cơ quan công an, bước đầu nam thanh niên này khai nhận hành vi phạm tội.



Được biết, trước đó, Ngãi có vay tiền tham gia chơi chứng khoán nhưng thua lỗ. Những khoản nợ nhanh chóng lãi mẹ đẻ lãi con khiến Ngãi bí quá làm liều.

