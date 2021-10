Bắt khẩn cấp đối tượng cướp tiệm vàng ở huyện Hóc Môn, TP HCM

Sau khi trích xuất camera, Công an huyện Hóc Môn (TP HCM) đã khoanh vùng, truy xét, ập vào một địa điểm ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi khống chế đối tượng nghi vấn cùng các tang vật liên quan.





Tối 9-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn (TP HCM) cho biết đang lấy lời khai với Lê Sỹ Lưu (SN 1991, quê Hà Tĩnh, ngụ Long An) để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản". Lưu là người đã vào tiệm vàng trên đường Nguyễn Văn Bứa (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) vào trưa cùng ngày.



Theo thông tin ban đầu, trưa 9-10, Lưu chạy xe máy đến một tiệm vàng trên đường Nguyễn Văn Bứa (huyện Hóc Môn) hỏi mua dây chuyền vàng.





Lê Sỹ Lưu bị công an bắt ngay trong ngày



Khi nhân viên tiệm vàng đưa 2 sợi dây chuyền cho Lưu xem thì nam thanh niên này gịật và bỏ chạy.





Nam thanh niên ra tay tại tiệm vàng.





Sau khi nhận được tin báo của chủ tiệm vàng, Công an huyện Hóc Môn đã trích xuất camera, lấy lời khai những người liên quan. Sau đó, Đội CSHS, Công an huyện Hóc Môn đã khoanh vùng, truy xét đối tượng nghi vấn. Đến chiều cùng ngày, công an ập vào một địa điểm ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi khống chế Lưu cùng các tang vật liên quan.





Tiệm vàng, nơi xảy ra vụ cướp giật.



Tại cơ quan công an, Lưu khai là thợ cơ khí nhưng mất việc do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên đã đến các tiệm vàng để cướp tài sản.



Trước đó, chiều 8-10, Lưu đã thực hiện một vụ cướp ở chợ Đức Hòa, Long An, lấy đi hai nhẫn vàng và mang đi bán được hơn 44 triệu đồng.



Theo PHẠM DŨNG (NLĐO)