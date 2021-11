Bộ Công an thông tin vụ khởi tố Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Điều 360, Bộ luật Hình sự năm 2015.



Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an. Ảnh T.Vương

Chiều tối nay (6.11), tại họp báo Chính phủ, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đã có thông tin tới báo chí ngắn gọn liên quan tới vụ việc khởi tố Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết, căn cứ kết quả điều tra vụ án hình sự "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành phố khác và Cục Quản lý dược – Bộ Y tế", ngày 3.11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Điều 360, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, ngày 4.11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện quyết định nêu trên, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Cường.

"Hiện vụ án đang trong quá trình điều tra, khi có kết quả, Bộ Công an sẽ thông tin đến các cơ quan báo chí", Thiếu tướng Hoàng Xuân Tuyên nhấn mạnh.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, năm 2019, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) và các cơ quan, đơn vị có liên quan".

Tại vụ án liên quan đến Công ty VN Pharma nhập khẩu thuốc ung thư giả, Cơ quan chức năng cũng xác định: Bộ Y tế chưa quy định nội dung hồ sơ, hình thức, biện pháp, trình tự, thủ tục và thẩm quyền đánh giá cơ sở sản xuất thuốc nước ngoài và việc lưu hành thuốc tại nước sở tại; chưa quy định các trường hợp cụ thể phải tiến hành kiểm tra, xác minh cơ sở nước ngoài sản xuất thuốc, việc lưu hành thuốc tại nước sở tại; chưa quy định các biện pháp nghiệp vụ để tổ thẩm định có căn cứ đánh giá, xác minh doanh nghiệp nước ngoài sản xuất thuốc trước khi trình duyệt, cấp phép nhập khẩu thuốc.

Kết luận điều tra nêu rõ để xảy ra những sai sót trong việc nhập khẩu, cấp giấy đăng ký với 10 loại thuốc trách nhiệm thuộc lãnh đạo Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược thời điểm năm 2009 trong việc tham mưu, xây dựng và ban hành thông tư; đồng thời lãnh đạo Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược thời kỳ 2011-2014 cũng chịu trách nhiệm chính trong việc thiếu sự quan tâm, chỉ đạo để sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh nội dung Thông tư số 22/2009/TT-BYT cho phù hợp.